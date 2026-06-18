В Минэкологии ответили на вопрос о признании Атырау зоной экологического бедствия

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев 18 июня 2026 года рассказал, при каких условиях жителям Атырауской области могут назначить компенсационные выплаты в связи с экологической ситуацией, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что такой вопрос время от времени озвучивают общественники и экологи региона.

"Согласно Экологическому кодексу, отнесение того или иного региона или населенного пункта к зоне экологического бедствия инициируется акиматами. На сегодня в адрес министерства со стороны акимата Атырауской области либо акимата Атырау такое предложение не поступало. Выплаты компенсации будут производиться лишь в том случае, если признается тот или иной регион зоной экологического бедствия. Поскольку это не объявлено, соответственно, никаких выплат нет", – резюмировал Жомарт Алиев.

Ранее стало известно, что в Атырауской области продолжается работа по контролю за выполнением природоохранных мероприятий на крупных предприятиях. Как сообщили в департаменте экологии, ситуация с загрязнением атмосферного воздуха остается напряженной, а штрафы уже превысили триллионы тенге.