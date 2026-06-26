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Общество

После скандала с выплатами в правительстве ответили, сменит ли Бибисара Асаубаева гражданство

шахматы, Минтуризма и спорта, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:34 Фото: Instagram/norway_chess
Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказал, чем закончился скандал с выплатами шахматистке Бибисаре Асаубаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жарасбаев отметил, что вопросы финансирования урегулированы.

"Я еще раз хочу повторить, что никакого вопроса о смене гражданства Бибисары Асаубаевой не стоит – я не знаю, кто этот вопрос поднял и зачем его вообще обсуждает. Бибисара Асаубаева – патриот нашей страны! Она выдающийся спортсмен, который достиг больших высот в шахматах. Впервые в истории у нас есть спортсмен в шахматах, которая завоевала три раза подряд "золото" чемпионата мира. Мы с уважением относимся к Бибисаре. В ближайшее время мы ожидаем, что она прибудет в Астану и в торжественной обстановке ей будет вручена госнаграда", – заверил вице-министр.

Ранее Асаубаева сделала важное заявление с просьбой о помощи. После этого в Министерстве туризма и спорта прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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