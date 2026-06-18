Казахстанка нарвалась на крупный штраф из-за одного заявления в TikTok

В Шымкенте крупно оштрафовали пользовательницу TikTok за клевету, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента рассмотрел дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в клевете (ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК).

"Женщина на своей странице в TikTok разместила видеоролик, в котором публично заявила: "Потерпевший меня обманул, и я хочу, чтобы об этом знали другие пользователи". Указанные высказывания носили характер распространения сведений, порочащих честь и деловую репутацию человека", – пояснили в суде.

В ходе заседания горожанка полностью признала свою вину. Она подтвердила, что у нее нет никаких доказательств, которые могли бы обосновать ее слова. Сам потерпевший настаивал на строгом наказании в соответствии с законом.

"Ее вина подтверждена пояснениями сторон, материалами дела, фото- и видеозаписями, а также заключением эксперта института судебной экспертизы Шымкента. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние и наличие у правонарушительницы несовершеннолетнего ребенка". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента

В итоге суд признал тиктокершу виновной и назначил ей административный штраф в размере 778 500 тенге.

Ранее жительницу Актау оштрафовали на 778 тыс. тенге за публикации в соцсетях про сотрудников университета.