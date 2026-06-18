Кошку заперли в почтомате на западе Казахстана

В Атырау неравнодушные горожане помогли вызволить кошку, которую неизвестные живодеры заперли в почтомате, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Pricom.kz, о спасательной операции рассказала руководитель украинского этнокультурного объединения "Довира" Виктория Синицына.

Она уже более пяти лет администрирует группу "Я потерялся в Атырау" по поиску пропавших питомцев, поэтому именно к ней жители обратились с просьбой спасти кошку, оказавшуюся в заложниках у железного ящика.

"Эта кошка мне хорошо знакома. Я живу рядом и периодически ее подкармливаю. Она спокойная, чистая и совершенно безобидная. Люди уже пытались решить вопрос самостоятельно, звонили в банк, которому принадлежит почтомат, однако ситуация оставалась без изменений". Виктория Синицына

После обращения общественницы оператор банка заверила, что финансовая организация делает все возможное, чтобы открыть ячейку.

Параллельно Виктория сообщила о случившемся участковому инспектору. Стоит отметить, что за годы помощи животным волонтер впервые столкнулась с такой изощренной жестокостью.

"Буквально через 15 минут мне перезвонили и уведомили, что кошку вытащили из почтомата. Хорошо, что все произошло не в разгар летней жары. Если бы это был июль или август, последствия могли быть гораздо серьезнее. До сих пор неизвестно, сколько времени кошка находилась внутри. Сегодня я ее снова видела, хвостатая находится на своем привычном месте, живая и здоровая". Виктория Синицына

Теперь жители и волонтеры намерены установить личность человека, запершего животное, чтобы привлечь его к ответственности по закону.

В Талдыкоргане спасатели пришли на помощь кошке, которая застряла в оконной решетке одного из многоквартирных домов и не могла самостоятельно выбраться.