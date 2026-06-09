Жительницу Актау признали виновной в клевете и наказали

Жительницу Актау оштрафовали на 778 тыс. тенге за публикации в соцсетях про сотрудников университета, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что в Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрели дело о клевете.

Как установил суд, в мае этого года женщина разместила на своих страницах в Facebook и Instagram, а также в чате WhatsApp публикации о преподавателях Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. По мнению заявителей, опубликованные сведения были заведомо ложными и порочили честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников вуза.

"На судебном заседании женщина вину не признала и заявила, что не согласна с составленным протоколом. Представитель университета попросил привлечь ее к ответственности за распространение ложной информации. Суд пришел к выводу, что вина подсудимой была доказана показаниями потерпевшего, публикациями из соцсетей, коллективным заявлением сотрудников университета, материалами полиции и другими документами", – пишет издание.

По статье о клевете, совершенной публично или через интернет, предусмотрен штраф либо административный арест. Постановлением суда жительницу Актау признали виновной и назначили штраф в размере 180 МРП – 778 500 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отметим, что в апреле в Шуском районном суде Жамбылской области в отношении жительницы города Шу рассмотрено дело об административном правонарушении по факту клеветы, совершенной с использованием социальных сетей.