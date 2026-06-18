Дожди, грозы и сильная жара до +41°C: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 19 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области днем на западе дождь, гроза, град, жара +35+38°С. Ветер северо-восточный, порывы 18 м/с. В Караганде днем сильная жара +35°С.

В области Улытау днем дождь, гроза, град, шквал, на юге жара до +41°С. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем дождь, гроза, жара +35+36°С.

В Западно-Казахстанской области на западе и юге дождь, гроза, град, жара до +38°С.

В Актюбинской области на северо-востоке и востоке дождь, гроза, град, на юге жара до +41°С.

В области Жетысу днем в горах кратковременный дождь, гроза, жара +35+38°С. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем сильная жара +35°С.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и юге дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере и юге туман. В Петропавловске днем дождь, гроза, град, ночью и утром туман.

В Мангистауской области днем на западе небольшой дождь, гроза, сильная жара +38+41°С.

В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, град, шквал, на юге сильная жара до +41°С. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае днем дождь, гроза.

В Атырауской области днем на западе дождь, гроза, на юге сильная жара до +41°С. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-18 м/с. В Атырау днем сильная жара +35+37°С.

В Жамбылской области на западе, севере, юге и в горах дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Таразе утром и днем дождь, гроза.

В Туркестанской области на западе, севере, юге и в горных районах кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы до 23 м/с. В Шымкенте и Туркестане кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

В Алматинской области на западе, юге и в горах кратковременный дождь, гроза, днем жара +35+38°С. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Алматы днем кратковременный дождь, гроза. В Конаеве днем сильная жара +35°С. В горах Иле-Алатау кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области на западе, севере и юге дождь, гроза, град, днем жара +35°С. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем дождь, гроза.

В Астане временами дождь, гроза, днем град, жара +35°С. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

В Павлодарской области днем сильная жара +35+37°С. Ветер северо-восточный, на юге и востоке порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области в центре и на востоке дождь, гроза, шквал, на севере жара до +42°С. Ветер северный, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде днем дождь, гроза, шквал, порывы ветра 15 м/с.

В области Абай днем ожидаетcя сильная жара +35+38°С.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке кратковременный дождь, гроза, по области жара +35°С. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что жара в Казахстане во втором летнем месяце достигнет отметки +50°С. Подробнее о погоде на июль-2026 можете узнать здесь.