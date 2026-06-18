Дойдет до +50 градусов: каким будет июль в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" выпустили консультативный прогноз погоды на июль 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что июль остается самым жарким месяцем года в Казахстане.

Средняя температура воздуха на севере и востоке страны составит от +18 до +23 градусов, а на юге повысится до +28+30 градусов.

В отдельные дни на севере и востоке воздух может прогреваться до +42+43 градусов, в центральных, западных и юго-восточных регионах – до +47+48 градусов, а на юге страны – до +50 градусов.

"Несмотря на жару, в июле возможны кратковременные похолодания. В северных и восточных областях ночная температура местами может понижаться до +5 градусов. На севере Казахстана июль является самым дождливым месяцем года. Дожди нередко будут сопровождаться грозами, а местами могут носить ливневый характер. В отдельных районах за сутки может выпасть месячная норма осадков и более", – рассказали синоптики.

Наиболее высокая грозовая активность ожидается в северных, восточных и горных районах страны. В горах юго-востока также возможен град.

Какой будет погода в ближайшие дни в крупных городах страны, читайте здесь.