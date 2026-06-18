Чистота начинается с каждого

В Алматинской области продолжается реализация масштабных мероприятий в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан", отраженной в тексте новой Конституции страны.

Одной из важных составляющих этой инициативы стала экологическая акция "Таза бейсенбі", направленная на поддержание чистоты, формирование экокультуры и повышение ответственности граждан за состояние окружающей среды. Акция проводится еженедельно во всех городах и районах области.

Очередное мероприятие прошло на территории бывшего стадиона в городе Конаеве. В экологической акции приняли участие аким Алматинской области Марат Султангазиев и аким города Конаева Асхат Бердиханов.

По словам главы региона, программа "Таза Қазақстан" имеет большое значение как для охраны окружающей среды, так и для формирования экологической культуры общества.

"Программа "Таза Қазақстан" играет важную роль в повышении гражданской ответственности, укреплении любви к родной земле и продвижении общечеловеческих ценностей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность этой инициативы. С начала весны на территории области организовано 18 крупных субботников, вывезено около 10 тысяч тонн мусора и очищено более 5 тысяч гектаров земли", – отметил Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

Он также выразил искреннюю благодарность всем жителям региона, активно участвующим в экологических мероприятиях и вносящим свой вклад в благоустройство родного края.

"Мы не намерены снижать темпы работы и будем и дальше усиливать меры по защите окружающей среды и озеленению населенных пунктов", – подчеркнул глава региона.

Фото: акимат Алматинской области

В рамках данной инициативы во всех районах и городах Алматинской области сегодня также прошли очередные мероприятия по уборке территорий. Ранее подобные акции проводились по субботам, однако теперь они перенесены на четверг. Каждую неделю в этот день жители региона посвящают около часа наведению порядка.

По словам Марата Султангазиева, улицы областного центра уже стали заметно чище, и результаты этой работы очевидны. В сегодняшней акции приняли участие воспитанники спортивных школ.

"Это не только трудовое воспитание, но и важный шаг в формировании экологической культуры подрастающего поколения. Территория, которую мы сейчас очищаем, раньше была стадионом, а затем перешла в частные руки. В центре города не должно быть заброшенных и неосвоенных участков. Поэтому акиму города поручено проработать вопрос возврата земли либо обеспечения ее дальнейшего использования в соответствии с генеральным планом. Здесь должен появиться либо объект бизнеса, либо общественное пространство", – отметил глава региона, призвав жителей не оставаться равнодушными к вопросам чистоты окружающей среды.

Фото: акимат Алматинской области

Как сообщила главный специалист областного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Алина Тусипбаева, экологические акции проходят сегодня во всех районах и городах области. В них принимают участие представители акиматов, государственных органов, депутаты маслихатов, общественные деятели, молодежные организации, волонтеры, бизнесмены, а также жители региона.

Всего по области в сегодняшней акции приняли участие более 20 тысяч человек, было задействовано около 300 единиц техники. Вывезено свыше 500 тонн мусора и очищено порядка 300 гектаров территории.

Фото: акимат Алматинской области

Экологическая акция "Таза бейсенбі" и в дальнейшем будет проводиться на постоянной основе, объединяя жителей области вокруг общей цели – сделать родной край чище, уютнее и комфортнее для жизни.