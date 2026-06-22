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Общество

Долгожданная прохлада и +40°C: погода в Казахстане резко изменится из-за воздушных масс из Узбекистана

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:44 Фото: unsplash
Погода в Казахстане в ближайшие три дня резко изменится из-за воздушных масс из Узбекистана. Так, с 23 по 25 июня 2026 года где-то ожидается долгожданная прохлада, а где-то будет очень жарко до +40°C, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"После изнурительной жары жителей северных регионов ждет небольшая передышка. На территорию Казахстана смещается циклон, который принесет с собой дожди с грозами, град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури. Однако после этого наступит долгожданная прохлада: в северных и центральных регионах страны ожидаются комфортные +23+28°C тепла".

Но, как отметили синоптики, не все отдохнут от жары:

"На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие и теплые воздушные массы из районов Узбекистана, сохраняя жару +33+38°C, а в отдельных районах – и очень сильную жару до +40°C".

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 22 июня 2026 года. В нем синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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