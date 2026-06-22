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Право

Правила лицензирования товарных бирж обновили в Казахстане

Биржевая торговля, ценные бумаги, торговля ценными бумагами, акция, акции, фондовая биржа, фондовый рынок, график, графики, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 12:40 Фото: pexels
Агентство по защите и развитию конкуренции приказом от 15 июня 2026 года утвердило в новой редакции Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается Агентством по защите и развитию конкуренции посредством портала.

Заявление для получения лицензии подается в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Какие документы требуются для получения лицензии:

  • заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;
  • сведения об оплате лицензионного сбора;
  • электронная форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж.

При подаче заявки услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами РК.

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Цифровая система "Государственная база "Е-лицензирование" (ЦС ГБ ЕЛ) полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги по заявлению услугополучателя в течение 1 рабочего дня путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" на портал в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в цифровой системе ЦС ГБ ЕЛ.

Государственная услуга оказывается юридическим лицам на платной основе. Сбор за оказание государственной услуги осуществляется по ставкам и в порядке, установленным Налоговый кодексом.

Ставки сбора составляют:

  • за выдачу лицензии – 10 МРП;
  • за переоформление лицензии – 10% от ставки за выдачу лицензии.

Оплата суммы сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, или через платежный шлюз "цифрового правительства".

Приказ вводится в действие с 19 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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