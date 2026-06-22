Чемпион в погонах: как майор полиции из Сатпаева совмещает суровые дежурства и "золото" в пауэрлифтинге

Майор полиции из Сатпаева Алмас Альменбаев совмещает дежурства в МВД с триумфами на помосте, удерживая титул абсолютного чемпиона Казахстана по пауэрлифтингу. Спортивную страсть офицера из области Улытау разделяет его семья: супруга – мастер спорта, а сыновья – КМС по боксу.

Пока весь мир ищет отговорки, этот человек ломает стереотипы. Знакомьтесь: Алмас Альменбаев – оперативный дежурный отдела полиции города Сатпаев, любящий муж, отец троих сыновей и абсолютный чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. Как офицеру удается охранять покой граждан, штурмовать новые спортивные дивизионы и поднимать центнеры железа, воспитывая при этом династию КМС?

В медиапространстве плотно укоренился образ полицейского как человека сугубо кабинетного или занятого исключительно рутинной службой. Но 43-летний майор полиции Алмас Альменбаев в пух и прах разбивает эти шаблоны.

На прошедшем в 2024 году Чемпионате Республики Казахстан по классическому пауэрлифтингу в Уральске среди ветеранов и молодежи (под эгидой строжайшей международной федерации IPF) он устроил настоящее шоу силы, забрав домой пять золотых медалей и главный трофей турнира – Кубок Абсолютного Чемпиона по классическому троеборью.

Фото: акимат области Улытау

Но на этом спортивные амбиции офицера не остановились. Уже в 2025 году на Чемпионате РК в Семее Алмас бросил себе новый вызов и штурмовал сложнейший экипировочный дивизион. Несмотря на высочайшую конкуренцию и совершенно иную специфику лифтинга, майор полиции в своем дебютном выступлении сразу же завоевал серебряную медаль страны.

Служба в дежурной части – это ненормированный график и суточные смены, где решения нужно принимать за доли секунды, ведь на кону часто стоят жизни людей. Казалось бы, после такого дежурства хочется только отдыхать. Но майор Альменбаев идет в тренажерный зал.

"Многие спрашивают: откуда силы? А для меня спорт – это не нагрузка, это ментальная перезагрузка. Пауэрлифтинг учит железной выдержке, концентрации и умению преодолевать предел в критический момент. Когда ты идешь на личный рекорд с тяжелой штангой, у тебя нет права на сомнения. Точно так же и на службе: хладнокровие, четкий расчет и фокус. Эти качества ежедневно помогают мне в работе полицейского". Алмас Альменбаев

Результат офицера – планомерный и непрерывный труд. До триумфального абсолютного золота в Уральске в 2024-м и серебряного дебюта в Семее в 2025-м, в его копилке уже было "серебро" Чемпионата Казахстана 2023 года и десятки побед на региональных первенствах.

За каждым великим мужчиной стоит не менее сильная женщина. Историю семьи Альменбаевых невозможно рассказать без его супруги – Гульнур Сауленбековой. В области Улытау она – настоящая звезда и ролевая модель.

Гульнур – топовый фитнес-тренер региона, популярный блогер и успешная бизнесвумен. Но главное – она полностью разделяет страсть мужа: Гульнур является Мастером спорта по классическому пауэрлифтингу (IPF) и бронзовым призером Чемпионата Казахстана.

Фото: акимат области Улытау

Созданный ею женский спортивный клуб G-Fit стал главным центром притяжения здорового образа жизни в Сатпаеве. За вклад в развитие массового спорта Гульнур регулярно получает государственные благодарственные письма, доказывая, что бизнес, спорт и материнство можно совмещать на голливудском уровне.

Когда у тебя папа – абсолютный чемпион в погонах, а мама – мастер спорта и фитнес-икона, шансов вырасти "диванным критиком" у детей просто не было. В семье Альменбаевых подрастают трое сыновей, старшие из которых уже вовсю штурмуют пьедесталы.

Альнур (18 лет): Студент 1-го курса IT-факультета Университета Есиль в Астане. Будущий программист виртуозно совмещает код и жесткие поединки на ковре. Альнур уже выполнил норматив Кандидата в мастера спорта (КМС) по национальному единоборству жекпе-жек.

Мансур (16 лет): Ученик 11 класса школы №16 г. Сатпаев. Парень выбрал классический бокс и также является КМС.

Пока отец нес службу и ковал новые победы, старшие сыновья находились на жестких учебно-тренировочных сборах, защищая честь своих регионов.

Самый младший член семьи – Тамерлан, которому сейчас уже 3,5 года – пока ходит в детский сад. Но в Сатпаеве шутят: подрастая в такой атмосфере, мальчик с самых малых лет впитывает дух чемпионства, и его спортивное будущее предопределено самой генетикой.

В Департаменте полиции отмечают, что майор Альменбаев – это идеальный пример для молодого поколения сотрудников.

Сегодня образ стража порядка в Казахстане кардинально трансформируется. Это больше не суровый человек в кабинете, а высококлассный атлет, интеллектуал, эрудит и образцовый семьянин. Семья Альменбаевых – это живой манифест программы "Здоровая нация", доказывающий: дисциплина в структуре МВД и дисциплина в спортзале всегда приносят плоды высшей пробы.