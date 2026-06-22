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Общество

Обещала квартиры по заниженным ценам: жительницу Костаная осудили за аферу на 30 млн тенге

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 20:18 Фото: unsplash
Жительницу Костаная признали виновной в мошенничестве после того, как под предлогом помощи в покупке недвижимости по сниженным ценам она получила от клиентов более 30 млн тенге. Потерпевшими по делу признаны восемь человек, сообщает Zakon.kz.

В суде №2 Костаная вынесли приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, неоднократно (ст.190 ч.3 п.1,4 УК РК).

Как установил суд, с апреля 2022-го по сентябрь 2024 года она предлагала жителям города посреднические услуги по приобретению недвижимости по заниженным ценам. Создавая видимость законных гражданско-правовых сделок, женщина убеждала клиентов передавать ей деньги, однако взятые на себя обязательства не исполняла.

В результате ее действий пострадали восемь человек, а общая сумма причиненного ущерба превысила 30 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд учел это обстоятельство, а также наличие у нее малолетних детей на иждивении и отсутствие судимостей.

Первоначально суд назначил женщине четыре года лишения свободы. Однако в связи с амнистией, объявленной к 30-летию Конституции Казахстана, срок наказания был сокращен на одну треть – до двух лет и восьми месяцев.

Поскольку осужденная воспитывает малолетних детей, суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания сроком на пять лет.

"С учетом личности подсудимой, ранее не судимой, поведения до и после совершения уголовного правонарушения, наличия непогашенного ущерба потерпевшим, всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимой Ә. наказание в виде 4 лет лишения свободы. На основании п.п. 1) п. 2 ст. 3 Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" срок основного наказания Ә. сокращен на одну третью часть, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев, с отсрочкой отбывания наказания сроком на 5 лет", – прозвучало в окончательном решении суда на заседании.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно о другой мошеннице из Кокшетау, которая выманила миллионы тенге у акмолинцев, обещая работу за рубежом.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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