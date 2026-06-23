#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Сильная жара и дожди одновременно обрушатся на Алматы, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз на 24-26 июня

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 15:04 Фото: Zakon.kz
В ближайшие три дня в Алматы ожидаются кратковременные дожди и сильная жара одновременно. В Астане и Шымкенте тоже будет дождливо и жарко. Об этом говорится в прогнозе на 24-26 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго- западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +24+26°С.
  • 25 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +24+26°С.
  • 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 24 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.
  • 25 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
  • 26 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 24 июня: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.
  • 25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
  • 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 15:04
Сильная жара до +41°C и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Ранее синоптики рассказали, что погода в Казахстане резко изменится из-за воздушных масс из Узбекистана. Одновременно ожидаются долгожданная прохлада и +40°C. Подробнее о погоде на 23-25 июня 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето
14:12, 29 мая 2026
После дождей на Алматы обрушится сильная жара, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз на 30-31 мая и 1 июня
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
15:06, 23 июня 2025
Сильная жара до +38°C, дожди и град: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 июня
Алматы, гостиница Казахстан, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, канатная дорога на Кок-Тюбе, Кок-Тобе
16:31, 21 июля 2025
В Алматы и Астане – дождь с грозой, в Шымкенте – сильная жара: прогноз на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Баскетбольная &quot;Астана&quot; официально вернулась в Единую лигу ВТБ
15:25, Сегодня
Баскетбольная "Астана" официально вернулась в Единую лигу ВТБ
Назым Кызайбай
15:02, Сегодня
Эксперт Робинсон поставил Кызайбай выше узбекского чемпиона ОИ Халокова на Кубке мира
Определились соперники &quot;Сабаха&quot;, за который выступает Покатилов на УТС в Австрии
14:43, Сегодня
Определились соперники "Сабаха", за который выступает Покатилов на УТС в Австрии
Сборная Казахстана вышла в финал чемпионата Азии по фехтованию
14:26, Сегодня
Сборная Казахстана вышла в финал чемпионата Азии по фехтованию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: