Сильная жара и дожди одновременно обрушатся на Алматы, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз на 24-26 июня

Фото: Zakon.kz

В ближайшие три дня в Алматы ожидаются кратковременные дожди и сильная жара одновременно. В Астане и Шымкенте тоже будет дождливо и жарко. Об этом говорится в прогнозе на 24-26 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго- западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго- западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +24+26°С. 25 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +24+26°С. 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С. Прогноз погоды по Алматы 24 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С. 25 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С. 26 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С. Прогноз погоды по Шымкенту 24 июня: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С. 25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С. 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С. Материал по теме Сильная жара до +41°C и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану Ранее синоптики рассказали, что погода в Казахстане резко изменится из-за воздушных масс из Узбекистана. Одновременно ожидаются долгожданная прохлада и +40°C. Подробнее о погоде на 23-25 июня 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью