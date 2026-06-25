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Общество

Кратковременные дожди с грозами и сильная жара обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент – прогноз на 26-28 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:57 Фото: unsplash
В Астане, Алматы и Шымкенте с 26 по 28 июня 2026 года ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильная жара. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 26 июня: переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
  • 27 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.
  • 28 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +31+33°С.
  • 27 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 28 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 5-10 порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +36+38°С.
  • 27 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С.
  • 28 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С.

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Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждут погодные качели из-за воздушных масс из Ашхабада – от очень сильной жары до +42°С и до ливней. Подробнее о прогнозе на 25, 26 и 27 июня 2026 года можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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