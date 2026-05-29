После дождей на Алматы обрушится сильная жара, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз на 30-31 мая и 1 июня

Фото: Zakon.kz

Алматы после дождливых дней ждет сильная жара до +35°С, а в Астане и Шымкенте ожидаются дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на 30-31 мая и 1 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С. Прогноз погоды по Алматы 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С. Прогноз погоды по Шымкенту 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

1 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +34+36°С.

