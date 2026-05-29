#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.55
563.38
6.81
Общество

После дождей на Алматы обрушится сильная жара, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз на 30-31 мая и 1 июня

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
Алматы после дождливых дней ждет сильная жара до +35°С, а в Астане и Шымкенте ожидаются дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на 30-31 мая и 1 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.
  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • 1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.
  • 1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.
  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.
  • 1 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +34+36°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 14:12
Казахстан пережил самый жаркий год с 1941 года

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан придет 40-градусная жара. Подробнее о погоде на 30-31 мая и 1 июня 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
деревья, небо, радуга
15:38, 29 апреля 2026
Дожди и жара до +32°С накроют Астану, Алматы, Шымкент – прогноз на 30 апреля и 1-2 мая
цветок, снег, капли
16:21, 19 мая 2026
Астану ждут заморозки, Алматы – дожди, а Шымкент накроет летняя жара: обновленный прогноз на 20-22 мая
Алматы, гостиница Казахстан, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, канатная дорога на Кок-Тюбе, Кок-Тобе
16:31, 21 июля 2025
В Алматы и Астане – дождь с грозой, в Шымкенте – сильная жара: прогноз на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Шайдоров
15:44, Сегодня
"У медали нет одного человека": тренер Галышевой ответила на жалобы Шайдорова
Что не устроило Шайдорова в новом контракте с министерством спорта - ответ чемпиона
15:30, Сегодня
Что не устроило Шайдорова в новом контракте с министерством спорта - ответ чемпиона
&quot;Не позволю смешать моё имя с грязью&quot;: Михаил Шайдоров ответил на критику в свой адрес
15:12, Сегодня
"Не позволю смешать моё имя с грязью": Михаил Шайдоров ответил на критику в свой адрес
Георгий Жуков
14:59, Сегодня
"Обидно упускать победу": игрок "Актобе" Георгий Жуков прокомментировал ничью в Кокшетау
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: