В Казахстане упростили получение лицензий для детских лагерей

В Казахстане запущена электронная услуга по лицензированию детских образовательно-оздоровительных центров. Этой новостью с Zakon.kz поделились в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Теперь организации могут подать заявление на получение лицензии полностью в онлайн-формате через портал elicense.kz без необходимости посещения государственных органов.

Специалисты подчеркивают, что электронный формат значительно упрощает процедуру получения разрешительных документов, сокращает временные и административные затраты организаций, а также повышает прозрачность процесса.

В НИТ также напомнили, с 2026 года Министерством просвещения введено обязательное лицензирование деятельности детских образовательно-оздоровительных центров.

Новый порядок введен взамен ранее действовавшего уведомительного режима, который был упразднен. В этой связи в законодательстве уточнена терминология: в соответствии с действующим законодательством термин "детский оздоровительный лагерь" заменен на "детский образовательно-оздоровительный центр", что отражает расширение функций таких организаций, включающих не только оздоровление, но и образовательную деятельность.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале elicense.kz, на главной странице перейти в раздел "Образование";

выбрать услугу "Образовательная деятельность в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним";

указать подвид деятельности "Образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним" и нажать кнопку "Далее";

заполнить необходимые данные, произвести оплату и подписать запрос одним из доступных методов подписания.

Лицензия выдается сроком на пять лет, рассмотрение заявки занимает до 30 рабочих дней.

Также известно, что нововведение касается как круглогодичных, так и сезонных центров, и распространяется на государственные и частные организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним.

Лицензионные требования предусматривают наличие медицинского обслуживания, систем безопасности, утвержденных образовательно-оздоровительных программ, соблюдение санитарных норм, обеспечение надлежащих условий проживания детей и необходимой инфраструктуры.

Немного ранее в НИТ заявили, что теперь в личном кабинете Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК) внедрена двухфакторная аутентификация для повышения уровня безопасности учетных записей пользователей.