В Казахстане упростили получение лицензий для детских лагерей
Теперь организации могут подать заявление на получение лицензии полностью в онлайн-формате через портал elicense.kz без необходимости посещения государственных органов.
Специалисты подчеркивают, что электронный формат значительно упрощает процедуру получения разрешительных документов, сокращает временные и административные затраты организаций, а также повышает прозрачность процесса.
В НИТ также напомнили, с 2026 года Министерством просвещения введено обязательное лицензирование деятельности детских образовательно-оздоровительных центров.
Новый порядок введен взамен ранее действовавшего уведомительного режима, который был упразднен. В этой связи в законодательстве уточнена терминология: в соответствии с действующим законодательством термин "детский оздоровительный лагерь" заменен на "детский образовательно-оздоровительный центр", что отражает расширение функций таких организаций, включающих не только оздоровление, но и образовательную деятельность.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале elicense.kz, на главной странице перейти в раздел "Образование";
- выбрать услугу "Образовательная деятельность в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним";
- указать подвид деятельности "Образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним" и нажать кнопку "Далее";
- заполнить необходимые данные, произвести оплату и подписать запрос одним из доступных методов подписания.
Лицензия выдается сроком на пять лет, рассмотрение заявки занимает до 30 рабочих дней.
Также известно, что нововведение касается как круглогодичных, так и сезонных центров, и распространяется на государственные и частные организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним.
Лицензионные требования предусматривают наличие медицинского обслуживания, систем безопасности, утвержденных образовательно-оздоровительных программ, соблюдение санитарных норм, обеспечение надлежащих условий проживания детей и необходимой инфраструктуры.
Немного ранее в НИТ заявили, что теперь в личном кабинете Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК) внедрена двухфакторная аутентификация для повышения уровня безопасности учетных записей пользователей.