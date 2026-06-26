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Общество

Казахстанцев предупредили об опасности SMS о срочной оплате штрафа

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:49 Фото: gov4c.kz
Мошенники от имени eGov.kz рассылают казахстанцам SMS о срочной оплате якобы имеющегося штрафа или задолженности. Об этом накануне, 25 июня 2026 года, заявили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

В последнее время, как отметили в НИТ, участились случаи мошеннических рассылок от имени eGov.kz.

"Злоумышленники отправляют SMS, содержащие ссылку, которая ведет на поддельный сайт, внешне похожий на официальный сайт eGov.kz. На фейковом сайте пользователю сообщают о необходимости срочно оплатить якобы имеющийся штраф или задолженность. После ввода данных банковской карты денежные средства списываются и попадают к мошенникам", – предупредили в пресс-службе АО.

Казахстанцам напомнили, что официальный портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile не рассылают сообщения с просьбой перейти по сторонним ссылкам для оплаты штрафов или ввести данные банковской карты на сторонних ресурсах.

Instagram-Stories egov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:49

Фото: Instagram/egov.kz

23 июня 2026 года в НИТ сообщили об усложнении входа в личный кабинет Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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