Казахстанцев предупредили об опасности SMS о срочной оплате штрафа

Мошенники от имени eGov.kz рассылают казахстанцам SMS о срочной оплате якобы имеющегося штрафа или задолженности. Об этом накануне, 25 июня 2026 года, заявили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

В последнее время, как отметили в НИТ, участились случаи мошеннических рассылок от имени eGov.kz .

"Злоумышленники отправляют SMS, содержащие ссылку, которая ведет на поддельный сайт, внешне похожий на официальный сайт eGov.kz. На фейковом сайте пользователю сообщают о необходимости срочно оплатить якобы имеющийся штраф или задолженность. После ввода данных банковской карты денежные средства списываются и попадают к мошенникам", – предупредили в пресс-службе АО.

Казахстанцам напомнили, что официальный портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile не рассылают сообщения с просьбой перейти по сторонним ссылкам для оплаты штрафов или ввести данные банковской карты на сторонних ресурсах.

23 июня 2026 года в НИТ сообщили об усложнении входа в личный кабинет Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Казахстана.