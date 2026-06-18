Казахстанцам показали новую уловку мошенников

Накануне, 17 июня 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) предупредила казахстанцев о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время, как отметили в НИТ, злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным различными способами . Гражданам показали письмо, на которое не стоит никак реагировать.

"Если вам поступают подобные сообщения с неизвестных или личных номеров телефонов, просим не отвечать на них и не переходить по содержащимся в них ссылкам", – подчеркнули в пресс-службе АО.

Казахстанцам объяснили, что они могут получить уведомления о статусе государственных услуг только в случае подключения соответствующей функции .

"Такие письма отправляются исключительно с электронного адреса info@egov.kz", – заявили в НИТ.

Граждан призвали быть бдительными:

"Не дайте мошенникам осуществить свои планы и берегите свои персональные данные".

Также в НИТ отдельным постом в Instagram подробно и простыми словами рассказали:

Чем информационная безопасность отличается от кибербезопасности?

Что означает принцип CIA и почему он лежит в основе защиты данных?

Что такое ЭЦП и как безопасно ею пользоваться?

17 июня 2026 года в МВД заявили, что персональные данные казахстанцев из трех городов утекли в руки международному преступному каналу.