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Общество

Казахстанцам показали новую уловку мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:03 Фото: freepik
Накануне, 17 июня 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) предупредила казахстанцев о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время, как отметили в НИТ, злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным различными способами. Гражданам показали письмо, на которое не стоит никак реагировать.

письмо от мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:03

Фото: Instagram/egov.kz

"Если вам поступают подобные сообщения с неизвестных или личных номеров телефонов, просим не отвечать на них и не переходить по содержащимся в них ссылкам", – подчеркнули в пресс-службе АО.

Казахстанцам объяснили, что они могут получить уведомления о статусе государственных услуг только в случае подключения соответствующей функции.

"Такие письма отправляются исключительно с электронного адреса info@egov.kz", – заявили в НИТ.

Граждан призвали быть бдительными:

"Не дайте мошенникам осуществить свои планы и берегите свои персональные данные".

Также в НИТ отдельным постом в Instagram подробно и простыми словами рассказали:

  • Чем информационная безопасность отличается от кибербезопасности?
  • Что означает принцип CIA и почему он лежит в основе защиты данных?
  • Что такое ЭЦП и как безопасно ею пользоваться?

17 июня 2026 года в МВД заявили, что персональные данные казахстанцев из трех городов утекли в руки международному преступному каналу.

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