В новой Конституции отражается образ будущего Казахстана – Ерлан Карин

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин в своей статье "Наша идеология – Конституция", опубликованной в республиканской общественно-политической газете "Jas Alash", заявил, что со вступлением в силу новой Конституции Казахстан вступает в новый этап своего развития.

В статье государственный советник отметил, что новая Конституция модернизирует политико-государственную систему страны и создает основу для формирования новых государственных институтов. Кроме того, он подчеркнул, что одной из ключевых задач современного общества является формирование новой общественной этики, основанной на высокой культуре граждан, ответственности и уважении к закону.

Новая Конституция, принятая по итогам республиканского референдума, вступит в силу 1 июля. Тем самым Казахстан откроет новую страницу своей истории и вступит в новый этап развития. Завершается очередной важный исторический рубеж, и страна переступает порог новой эпохи. Это поистине знаковое событие в истории Казахстана.

Таким образом, политико-государственная система Казахстана перейдет к принципиально новой модели. Начнет работу новый институт – однопалатный Курултай, призванный укрепить основы централизованной системы государственной власти. Будут учреждены институты вице-президента и Народного совета Казахстана.

Кроме того, вступят в силу новые конституционные принципы, которые изменят содержание государственного управления и политической практики. Так, для многих государственных должностей устанавливается однократный срок полномочий. В дальнейшем изменения и дополнения в Конституцию смогут приниматься исключительно по итогам общенародного референдума. В правовую систему нашего региона вводится одно из наиболее значимых нововведений – правило Миранды. Казахстан станет одной из первых стран, закрепивших в Конституции норму о защите цифровых данных. Новыми положениями усилен светский характер государства. Развитие науки, образования, человеческого капитала и инноваций определено в качестве стратегического направления государственной политики. Все эти принципы отныне станут неотъемлемой частью повседневной жизни общества.

Кроме того, сделан важный шаг к более четкому определению нашей национальной идентичности. Впервые в преамбуле Конституции нашли отражение наши исторические корни. В число основополагающих принципов деятельности государства включены новые положения, предусматривающие сохранение историко-культурного наследия и поддержку национальной культуры. В качестве важнейших государственных приоритетов закреплены сохранение института традиционной семьи, забота о родителях, защита прав женщин и детей.

Особо следует подчеркнуть, что значение происходящих сегодня преобразований заключается не только в переходе от одной политической модели к другой или создании новых государственных институтов. Главный рубеж предстоящего этапа – это очередное обновление общественного сознания и внутренней политики. Президентские реформы уже сегодня оживили общественное пространство, придали ему новую динамику. На общественную арену выходят новые личности и новые общественные силы.

Однако это лишь начало масштабных преобразований. В ближайшие годы в состав Курултая, Народного совета Казахстана, а в дальнейшем и местных маслихатов придет новое поколение граждан, искренне преданных своей стране. Они принесут с собой новые идеи, современные подходы, новую политическую риторику и иной взгляд на развитие государства. Все это придаст обществу дополнительную созидательную энергию, станет источником нового импульса для развития страны. Ведь общество, переживающее глубокие преобразования, стремится направить высвобождающуюся энергию на реализацию новых идей, приоритетов и инициатив. Такова объективная логика общественного развития.

Поэтому масштаб, глубина, интенсивность и динамика преобразований, которые начинаются сегодня в Казахстане, станут крупнейшим процессом за последние десятилетия. Этот период по праву можно назвать новой эпохой Возрождения в истории Казахстана.

Конституция – кодекс ценностей

Ранее в ходе различных дискуссий и интервью нередко звучали вопросы: "В чем заключается идеология нашего государства?", "Какой идеологии мы в целом придерживаемся?". Более того, порой высказывались и критические замечания: "Наша идеология недостаточно определена", "У государства нет четкой идеологии".

Не будем скрывать, что подобные суждения имели под собой определенные основания. Конституция 1995 года, написанная в постсоветском стиле и отражавшая дух переходного периода, не могла стать полноценным идеологическим ориентиром для общества. Она была принята в непростое время, когда страна только освободилась от советского прошлого и лишь обрела свою Независимость. Главной исторической задачей того периода было заложить основы казахстанской государственности. И необходимо особо подчеркнуть, что старшее поколение разработчиков Конституции с честью выполнило возложенную на него историческую миссию. Вместе с тем нельзя не признать, что в том Основном законе недостаточно четко были отражены наша национальная идентичность, самобытность, исторические корни и собственные духовные ценности.

Поскольку все это не нашло должного отражения в Конституции, в стране не существовало и отдельного документа либо концепции, которые подробно разъясняли бы содержание внутренней политики государства и определяли ее стратегические ориентиры. В результате было невозможно четко обозначить, каких ценностей придерживается государство и какие принципы оно намерено утверждать и продвигать в обществе. Именно поэтому на вопросы, касающиеся государственной идеологии, долгое время не существовало ясного и однозначного ответа.

Однако за прошедшие годы изменились и мир, и государство, и общество. На первый план вышли совершенно новые вызовы, изменилась внутренняя социальная структура общества, по-новому стало формироваться восприятие гражданами происходящих в мире процессов, появились новые ценности. Именно поэтому возникла объективная необходимость принятия новой Конституции, отвечающей современным запросам общества.

Новая Конституция, принятая в этом году на общенародном референдуме, является Основным законом Казахстана – государства с прочной государственностью, высоким международным авторитетом, осознающего свои исторические корни и уверенно смотрящего в будущее. Это означает окончательное завершение постсоветского этапа нашей истории. Новый Основной закон направлен на построение современной политической системы, формирование эффективного государственного аппарата и защиту национальных интересов.

Отныне на вопросы "Какие ценности лежат в основе нашего государства?" и "Какова наша идеология?" можно будет найти четкий и убедительный ответ именно в Конституции. Ведь Конституция – это не только правовой документ. Это документ, определяющий наш образ жизни, нашу национальную идентичность и стратегические ориентиры развития. Иными словами, Конституция представляет собой кодекс идеологических ценностей.

Разумеется, как сама Конституция, так и государственная политика признают и гарантируют идеологическое и политическое многообразие взглядов и убеждений. Вместе с тем именно в Основном законе должны быть ясно закреплены ценности, объединяющие нацию. Поэтому в преамбуле, основных разделах и статьях Конституции последовательно, системно и четко отражены наша национальная идентичность, общественные ценности и фундаментальные принципы, которыми должно руководствоваться государство.

Во-первых, преамбулу Конституции можно рассматривать как целостный и системно выстроенный свод основополагающих идеологических принципов. Если действующая ранее Конституция разрабатывалась в период становления казахстанской государственности, то новая Конституция направлена на укрепление государственности, созданной за прошедшие годы. Об этом прямо говорится в ее преамбуле. Кроме того, в ней нашли отражение такие принципы и ценности, как историческая преемственность, закон и порядок, единство и согласие, межэтническое и межконфессиональное взаимопонимание, культура и образование, наука и инновации, бережное отношение к природе, мир и дружба.

Во-вторых, Основной закон сформировал новый взгляд на нашу историю. Об этом свидетельствует уже сама формулировка преамбулы: "сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой степи". В Конституции 1995 года историческое наследие страны вообще не было отражено.

В-третьих, Конституция закрепила четкую позицию в отношении территориальной целостности государства. Как отмечается в преамбуле, территориальная целостность страны является незыблемой и неприкосновенной. Это положение дополнительно закреплено пунктом 6 статьи 2 Конституции, где прямо указано: "Территориальная целостность Республики Казахстан является неприкосновенной". Следовательно, вопрос территориальной целостности Казахстана в будущем не может стать предметом обсуждения и тем более не может выноситься на референдум.

В-четвертых, Конституция недвусмысленно закрепила светский характер казахстанского государства. Ранее в обществе вызывал обеспокоенность рост числа представителей религиозных течений, придерживающихся нетрадиционных форм внешнего поведения, что порождало вопросы: "Куда мы движемся?" и "Каким государством станет Казахстан в будущем?". Именно поэтому в новой Конституции светский характер государства получил окончательное и однозначное закрепление. Так, в пункте 1 статьи 7 говорится: "Религия отделена от государства", а пункт 5 статьи 33 устанавливает, что система образования и воспитания носит светский характер. Это решение имеет принципиальное значение как по своему содержанию, так и по своему смыслу.

В-пятых, традиционные ценности получили защиту на высшем конституционном уровне. Такая необходимость была обусловлена попытками навязать обществу чуждые культурные модели и нормы поведения. Именно поэтому в пункте 2 статьи 30 Конституции прямо закреплено: "Брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствии с законом". Данная норма содержит два важнейших принципа. С одной стороны, через союз мужчины и женщины закрепляется традиционная ценность семьи. С другой стороны, определяя этот союз как "добровольный" и "равноправный", Конституция обеспечивает защиту прав и достоинства женщин в соответствии с требованиями современного цивилизованного общества.

В-шестых, в Конституции закреплен гуманистический подход к развитию государства. Права человека определены в качестве высшего приоритета. Так, если разделы, посвященные президенту, Правительству и Курултаю, содержат от семи до 10 статей, то раздел, посвященный защите прав граждан, включает 30 статей. Самым объемным из одиннадцати разделов Конституции является раздел "Основные права, свободы и обязанности", посвященный правам и свободам человека.

В качестве основы стратегического развития государства определены не природные ресурсы и иные материальные богатства, а прежде всего человеческий капитал. Иными словами, на первый план выдвигаются знания, способности и труд человека. Как закреплено в пункте 1 статьи 4, "народ является единственным источником государственной власти и носителем Суверенитета".

Одним из важнейших проявлений такого гуманистического подхода стало и закрепление свободы слова. В пункте 5 статьи 23 прямо установлено: "Цензура запрещается", а в пункте 1 этой же статьи гарантируется свобода слова. Таким образом, конституционные гарантии свободы слова существенно расширены по сравнению с прежней редакцией Основного закона.

Таким образом, Конституция закрепила сбалансированный подход к системе ценностей. В ней четко разграничены традиционные и современные ценности. При этом государство не впадает в крайности: защищая традиционные устои, оно не становится на путь жесткого консерватизма, а стремясь соответствовать современным ценностям, не уходит в чрезмерный либерализм. Тем самым в стране обеспечивается равновесие идеологического и политического многообразия.

Следует отметить, что преамбула и ключевые положения Конституции были разработаны на основе концептуальных тезисов главы государства. Более того, именно президент предложил большинство важнейших конституционных изменений и принципиально новых положений, прежде всего тех, которые направлены на защиту интересов простых граждан. Как уже отмечалось ранее, Касым-Жомарт Кемелевич, работая с различными документами и выступая с публичными речами, неизменно пишет понятия "Суверенитет" и "Независимость" с заглавной буквы. Этот принцип сохранен и в новой редакции Конституции. Это обусловлено тем, что данные понятия являются священными и основополагающими ценностями, которые должны окончательно утвердиться в общественном сознании. Тем самым еще раз подчеркивается, что Конституция основана на целостной системе мировоззренческих и идеологических принципов.

Именно поэтому в Основном законе нашли отражение и наша подлинная история, и идея Справедливого Казахстана, и принцип "Закон и Порядок", и концепция "Таза Қазақстан", а также ценности единства и согласия, культуры и образования, науки и инноваций. Это Конституция, в которой укреплена национальная идентичность, систематизированы базовые ценности и четко определены фундаментальные принципы казахстанской государственности.

Самое главное – в ней ясно обозначен образ будущего нашего государства. Казахстан видит себя прогрессивной, цивилизованной страной, развитие которой опирается на науку, образование и инновации. Поэтому главной задачей внутренней политики на предстоящем этапе становится обеспечение прочного утверждения в обществе ценностей, закрепленных Конституцией, а также их последовательная защита.