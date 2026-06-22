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События

Ерлан Карин: Новые регламенты исключат самодеятельность в сфере внутренней политики

государственный советник Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 12:50 Фото: akorda.kz
На республиканском совещании по вопросам внутренней политики, состоявшемся накануне вступления в силу Новой Конституции, государственный советник Ерлан Карин отметил актуальные задачи и приоритеты в идеологической работе.

"Необходимо окончательно навести порядок по соблюдению новых регламентов и процедур в сфере внутренней политики.

Как вы знаете, в свое время в общественных дискуссиях активно обсуждалась необходимость наведения порядка в идеологической сфере, в первую очередь в сфере ономастики, установки памятников, раздачи всевозможных общественных наград и званий.

Все это вызывало справедливое возмущение людей. Поэтому мы начали устанавливать новые четкие правила и требовать их неукоснительного соблюдения.

Ужесточение регламентов и процедур в сфере внутренней политики приносит свои результаты, мы постепенно наводим порядок в этих направлениях.

Но эту работу надо проводить и далее.

Мы видим, что до сих пор в ряде регионов есть попытки переименования улиц, школ и других объектов, исходя из личных интересов, в том числе родственных. Также есть попытки манипуляций и даже ультиматумов и шантажа, когда ставят перед фактом, что памятник уже изготовлен, дан анонс, подготовили место установки. При этом зачастую не выдерживают никакой критики качество и художественное исполнение этих памятников. И в случае вполне обоснованного запрета, в том числе из-за нарушения правовых норм и процедур, весь негатив инициаторы пытаются перенести на власть, что недопустимо.

Есть четко установленные правовые нормы, процедуры и регламенты, которым должны точно следовать как госорганы, так и граждане".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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