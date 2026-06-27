В Астане проверили общежития, частный сектор и кафе: как проходят рейды по пожарной безопасности

Сегодня, 27 июня 2026 года, в районе Сарыарка города Астаны сотрудники ДЧС, полиции и акимата провели очередной профилактический рейд по общежитиям, частному сектору и объектам общепита, чтобы проверить соблюдение требований пожарной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Первой точкой маршрута стало общежитие барачного типа. Пока участники рейда осматривали помещения, они одновременно разговаривали с администрацией и жильцами, объясняя, почему требования пожарной безопасности написаны, как правило, чужими трагедиями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как рассказал заместитель начальника УЧС района Сарыарка ДЧС города Астаны майор гражданской защиты Нурзат Бурибаев, подобные профилактические мероприятия проводятся ежедневно в рамках меморандума "Айқын нәтиже", заключенного между прокуратурой района, акиматом и управлением по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Однако сегодня рейд организован во исполнение поручения акима города Астаны и направлен на повышение уровня противопожарной безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также профилактику нарушений требований пожарной безопасности на объектах предпринимательства и общественных пространствах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Нурзат Бурибаев отметил, что в первую очередь специалисты проверяют пути эвакуации, исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и состояние электропроводки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Именно здесь практически сразу выявили несколько нарушений. Самое серьезное – отсутствие второго эвакуационного выхода. По требованиям пожарной безопасности общежитие, где проживает более 50 человек, должно иметь запасной выход. В этом здании его нет.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Кроме того, в ходе рейда обратили внимание на скрутки электропроводов. На первый взгляд они могут показаться незначительной деталью, однако именно неисправная электропроводка остается одной из самых распространенных причин пожаров.

"Если условно взять 100 пожаров, то 60-70 процентов происходят именно из-за неисправностей электропроводки", – отметил Нурзат Буребаев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

После осмотра сотрудники ДЧС подробно объяснили администрации общежития, какие нарушения необходимо устранить.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Обычно на устранение выявленных нарушений отводится 60 календарных дней. Затем проводится повторная проверка. Если нарушения не устранены, материалы направляются в суд для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.

"Почему именно общежитиям уделяется такое внимание со стороны государственных органов? Потому что здесь проживают социально уязвимые слои населения, а также жильцы, ведущие асоциальный образ жизни. Бывают случаи употребления алкоголя, детей оставляют без присмотра, происходит детская шалость с огнем, оставляют включенными электроприборы. Кроме того, электропроводка в таких жилых домах зачастую устаревшая. Из-за этого происходят короткие замыкания, которые впоследствии приводят к пожарам", – продолжил Бурибаев.

Как рассказал руководитель отдела внутренней политики аппарата акима Сарыаркинского района Дамир Хисматуллин, подобные объекты находятся в зоне особого внимания еще и потому, что общежития и барачное съемное жилье отличаются высокой миграцией жильцов – люди нередко меняются каждые один-два месяца.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Поэтому разъяснительную работу здесь приходится проводить практически постоянно, напоминая новым постояльцам основные правила безопасности и объясняя, почему нельзя использовать газовые баллоны или электроприборы непосредственно в жилых комнатах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Следующим адресом стал уже частный сектор. Поводом для выезда стало обращение местной жительницы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Женщина рассказала, что неоднократно пыталась самостоятельно договориться с соседом, однако компромисс найти не удалось. По ее словам, рядом с ее забором складируется большое количество пластиковых и других легковоспламеняющихся материалов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Она подчеркнула, что не выступает против бизнеса соседа, а лишь просит убрать потенциально опасные предметы подальше от границы участков, поскольку в случае пожара огонь может быстро перекинуться на соседние дома.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

И такие опасения трудно назвать беспочвенными. В частном секторе дома расположены близко друг к другу. Одной искры от неисправной проводки, печного отопления или открытого огня бывает достаточно, чтобы пламя распространилось сразу на всех.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сотрудники полиции и ДЧС осмотрели территорию, разъяснили владельцу участка требования пожарной безопасности и порядок их соблюдения. Сам мужчина заверил, что наведет порядок.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

При этом он отметил, что намерен самостоятельно изучить законодательство, поскольку считает, что и у него могут быть вопросы к соседям, в частности, относительно высоты установленного забора.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пока специалисты работали на участке, хозяйка дома воспользовалась возможностью и обратилась к сотрудникам полиции еще по нескольким вопросам, связанным с соседскими спорами.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Завершился рейд проверкой двух объектов общественного питания. На первом объекте огнетушители и необходимое оборудование были в наличии, как и все необходимые документы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Однако специалисты выявили загрязненную жировыми отложениями вытяжку. Как объяснили сотрудники ДЧС, именно такие отложения нередко становятся причиной возгораний на кухнях.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Во втором заведении нарушений оказалось значительно больше. Здесь отсутствовала пожарная сигнализация, были выявлены проблемы с электрическими розетками, вытяжная система также нуждалась в очистке.

При этом сотрудники рассказали, что всего месяц назад на этом объекте уже произошло возгорание. Причиной стало короткое замыкание. Именно на опасности неисправной электропроводки специалисты акцентировали внимание еще в самом начале рейда.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Во время рейда владельцам объектов не выписывали штрафы. Главная задача подобных мероприятий сегодня – профилактика и разъяснение требований пожарной безопасности. Но за этим последует повторная проверка.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

С начала года только в районе Сарыарка проведено уже более ста подобных профилактических рейдов. Кроме того, были организованы десятки и внеплановых проверок объектов, владельцы которых привлекались к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

"Подобные рейдовые профилактические мероприятия проводятся на ежемесячной основе. Создается мобильная группа, куда входят представители акимата, полиции, а также представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Объекты у нас выбираются по заявкам жителей – это во-первых. Также в ходе мониторинга мы выявляем объекты, которые представляют особую опасность в плане пожарной безопасности. По данным объектам сразу, без промедления, совместно с мобильной группой мы выезжаем, проводим обследование. В случае обнаружения каких-то серьезных нарушений уже открываем проверки совместно с органами прокуратуры", – продолжил Дамир Хисматуллин.

По его словам, чаще всего жители столицы обращаются с жалобами на объекты бизнеса, где нарушаются требования пожарной безопасности.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Наиболее распространенные случаи связаны с использованием газовых баллонов, открытого огня, а также неисправной или небезопасной электропроводкой. Все такие обращения отрабатываются совместно с заинтересованными государственными органами.



"Заявления поступают по различным источникам. В первую очередь это непосредственная явка заявителей в государственный орган. По данным фактам мы сразу разъясняем, как нужно будет написать заявление, чтобы в дальнейшем мы смогли открыть проверку. Также непосредственно жители пишут через платформу iKomek. Все данные обращения регистрируются официально и после этого направляются для принятия соответствующих мер", – продолжил Дамир Хисматуллин.

Он отметил, что не зависит от того, куда направить обращение. В любом случае, в кратчайшие сроки при имеющейся большой опасности для жизни и здоровья населения по данным заявкам будут незамедлительно приниматься соответствующие меры.