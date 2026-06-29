Акимат Алматы поставил точку в слухах о застройке Family Park
Изначально в социальных сетях и СМИ появилась именно такая информация. Сегодня, 29 июня 2026 года, пресс-служба городского акимата выступила с опровержением.
"Эти данные не соответствуют действительности".Пресс-служба акимата Алматы
Так, как заверили в ведомстве, согласно действующему Генеральному плану Алматы, а также проекту детальной планировки, территория Family Park определена как общественное рекреационное пространство – парковая зона. Изменение ее целевого и функционального назначения не предусматривается.
"Family Park сохранит свое назначение как парк для отдыха жителей и гостей Алматы. Рассматривается исключительно вопрос возврата территории в непосредственное государственное управление с целью проведения комплексной реконструкции, благоустройства и модернизации".Пресс-служба акимата Алматы
Как оказалось, несмотря на многолетнее пользование объектом, арендатор не исполнял в должной мере обязательства по развитию и содержанию парка, не инвестировал в его инфраструктуру, вследствие чего парк оказался в состоянии упадка.
Теперь парк нуждается в обновлении инженерной и рекреационной инфраструктуры, создании комфортной, безопасной и доступной городской среды, включая полноценную безбарьерную инфраструктуру для маломобильных граждан.
"Главной целью данной инициативы является не только сохранение Family Park как общественного пространства, но и его качественное обновление – создание современного городского парка с безопасной, доступной и комфортной инфраструктурой".Пресс-служба акимата Алматы
Family Park был основан в 1990-х годах на территории бывшего Парка имени 50-летия Октября, который существовал в советское время.
25 июня 2026 года в Алматы снесли летнюю террасу, которая располагалась по улице Гете, уч. 274/32.