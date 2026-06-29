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Общество

Акимат Алматы поставил точку в слухах о застройке Family Park

вход в парк, посетители, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 14:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Территорию крупного парка отдыха и развлечений Family Park в Алматы не будут использовать под строительство жилого комплекса либо иных объектов, сообщает Zakon.kz.

Изначально в социальных сетях и СМИ появилась именно такая информация. Сегодня, 29 июня 2026 года, пресс-служба городского акимата выступила с опровержением.

"Эти данные не соответствуют действительности".Пресс-служба акимата Алматы

Так, как заверили в ведомстве, согласно действующему Генеральному плану Алматы, а также проекту детальной планировки, территория Family Park определена как общественное рекреационное пространство – парковая зона. Изменение ее целевого и функционального назначения не предусматривается.

"Family Park сохранит свое назначение как парк для отдыха жителей и гостей Алматы. Рассматривается исключительно вопрос возврата территории в непосредственное государственное управление с целью проведения комплексной реконструкции, благоустройства и модернизации".Пресс-служба акимата Алматы

Как оказалось, несмотря на многолетнее пользование объектом, арендатор не исполнял в должной мере обязательства по развитию и содержанию парка, не инвестировал в его инфраструктуру, вследствие чего парк оказался в состоянии упадка.

колесо обозрения, карусель, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 14:12

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Теперь парк нуждается в обновлении инженерной и рекреационной инфраструктуры, создании комфортной, безопасной и доступной городской среды, включая полноценную безбарьерную инфраструктуру для маломобильных граждан.

"Главной целью данной инициативы является не только сохранение Family Park как общественного пространства, но и его качественное обновление – создание современного городского парка с безопасной, доступной и комфортной инфраструктурой".Пресс-служба акимата Алматы

Family Park был основан в 1990-х годах на территории бывшего Парка имени 50-летия Октября, который существовал в советское время.

25 июня 2026 года в Алматы снесли летнюю террасу, которая располагалась по улице Гете, уч. 274/32.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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