#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Акимат Алматы озвучил окончательное решение по спорному участку в Самал-3

земельный участок, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 16:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 9 июля 2026 года, пресс-служба акимата Алматы опубликовала большой ответ на обращение жителей микрорайона Самал-3 о строительстве парка, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что изначально жители микрорайона обратились к акимату города с требованием изъять земельный участок на пересечении улиц Мендикулова и Кажымукана для строительства парковой зоны.

Пресс-служба сразу же напомнила, что ранее земельный участок площадью 0,50 га находился в частной собственности. В 2020 году собственнику была выдана предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса и бизнес-центра.

Впоследствии акимат города отозвал ранее выданную разрешительную документацию.

"Также была достигнута договоренность с инвестором, который выкупил вышеуказанный участок и безвозмездно передал в собственность городу половину участка – 0,25 га. Кроме того, инвестор за счет собственных средств построил парковую зону, проект которой был согласован с жителями близлежащих домов".Пресс-служба акимата Алматы

Уже на оставшейся части участка (0,25 га) собственник – ТОО "Частная школа имени Шокана Уалиханова" ведет строительство теплицы с благоустройством прилегающей территории.

Проект реализуется на основании выданных управлением архитектуры и градостроительства предпроектных документов в соответствии с целевым назначением земельного участка.

Так, уточнили в акимате, проект не предусматривает строительство капитальных объектов.

"Отмена выданной предпроектной документации не представляется возможной, поскольку земельный участок находится в частной собственности, а реализация проекта соответствует целевому назначению участка".Пресс-служба акимата Алматы

Не так давно акимат Алматы поставил точку в слухах о застройке Family Park: заявление ведомства можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло
16:59, Сегодня
Названа страна, откуда в Казахстан пришла аномальная жара
Водительское удостоверение, водительские права
15:02, Сегодня
Казахстанцам озвучили важную информацию о получении водительских прав и госномеров
Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
11:01, 22 июня 2026
Штраф до 8,6 млн тенге или тюрьма: акимат Алматы обратился к жителям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева
16:55, Сегодня
Жибек Куламбаева потерпела поражение в двух сетах на турнире в Нидерландах
Евгений Кузнецов празднует гол в ворота &quot;Барыса&quot;
16:40, Сегодня
Кузнецов, которого агент "сватал" в "Барыс", получил предложение от минского "Динамо"
Жасмин Абрамян
16:26, Сегодня
Казахстанская боксёрша Абрамян осталась без медали чемпионата Азии-2026
Где и когда смотреть исторический матч &quot;Елимая&quot; в Лиге конференций в Ереване
16:26, Сегодня
Где и когда смотреть исторический матч "Елимая" в Лиге конференций в Ереване
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: