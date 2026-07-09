Акимат Алматы озвучил окончательное решение по спорному участку в Самал-3

Сегодня, 9 июля 2026 года, пресс-служба акимата Алматы опубликовала большой ответ на обращение жителей микрорайона Самал-3 о строительстве парка, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что изначально жители микрорайона обратились к акимату города с требованием изъять земельный участок на пересечении улиц Мендикулова и Кажымукана для строительства парковой зоны.

Пресс-служба сразу же напомнила, что ранее земельный участок площадью 0,50 га находился в частной собственности. В 2020 году собственнику была выдана предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса и бизнес-центра.

Впоследствии акимат города отозвал ранее выданную разрешительную документацию.

"Также была достигнута договоренность с инвестором, который выкупил вышеуказанный участок и безвозмездно передал в собственность городу половину участка – 0,25 га. Кроме того, инвестор за счет собственных средств построил парковую зону, проект которой был согласован с жителями близлежащих домов". Пресс-служба акимата Алматы

Уже на оставшейся части участка (0,25 га) собственник – ТОО "Частная школа имени Шокана Уалиханова" ведет строительство теплицы с благоустройством прилегающей территории.

Проект реализуется на основании выданных управлением архитектуры и градостроительства предпроектных документов в соответствии с целевым назначением земельного участка.

Так, уточнили в акимате, проект не предусматривает строительство капитальных объектов.

"Отмена выданной предпроектной документации не представляется возможной, поскольку земельный участок находится в частной собственности, а реализация проекта соответствует целевому назначению участка". Пресс-служба акимата Алматы

Не так давно акимат Алматы поставил точку в слухах о застройке Family Park: заявление ведомства можно прочитать по этой ссылке.