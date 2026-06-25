Летнее кафе пошло под снос в Алматы

В Алматы снесено очередное незаконное кафе. Об этом Zakon.kz стало известно сегодня, 25 июня 2026 года, из заявления Управления градостроительного контроля города.

Согласно данным ведомства, летняя терраса располагалась по улице Гете, уч. 274/32.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Так, в ходе проверки выяснилось, что строение было возведено самовольно, без получения необходимых разрешений. Однако еще в ходе проверки владелец самостоятельно произвел демонтаж незаконного строения.

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Пару дней ранее в городе снесли другое кафе, которое располагалось по улице Поддубного, дом 119.