#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
События

Летнее кафе пошло под снос в Алматы

кафе, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы снесено очередное незаконное кафе. Об этом Zakon.kz стало известно сегодня, 25 июня 2026 года, из заявления Управления градостроительного контроля города.

Согласно данным ведомства, летняя терраса располагалась по улице Гете, уч. 274/32.

кафе, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:37

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Так, в ходе проверки выяснилось, что строение было возведено самовольно, без получения необходимых разрешений. Однако еще в ходе проверки владелец самостоятельно произвел демонтаж незаконного строения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:37
Сразу три одноэтажных объекта демонтировали в центре Алматы

Пару дней ранее в городе снесли другое кафе, которое располагалось по улице Поддубного, дом 119.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
техника, здание, снос
16:36, 09 апреля 2026
Пристройка к кафе "Эмиль" в Алматы пошла под снос
Кафе сносят в Алматы
17:24, 10 декабря 2024
Кафе сносят в Алматы
В Алматы сносят летнее кафе с киосками
10:04, 27 июня 2023
В Алматы сносят летнее кафе с киосками
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок &quot;Актобе&quot; Милош Раичкович назвал фаворита матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Сутьеска&quot; в ЛЧ
12:22, Сегодня
Экс-игрок "Актобе" Милош Раичкович назвал фаворита матча "Кайрат" - "Сутьеска" в ЛЧ
Фанаты Узбекистана обвинили Роналду в симуляции после матча с Португалией
12:01, Сегодня
Фанаты Узбекистана после матча с Португалией обвинили Роналду в симуляции
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
11:43, Сегодня
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
Елдос Сметов
11:31, Сегодня
Первый турнир Елдоса Сметова после триумфа на ОИ-2024: определился соперник легенды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: