Нурымбет Сактаганов: Реализация Конституции – общая задача государства и общества

Накануне официального вступления в силу новой редакции Конституции в областном центре состоялся круглый стол, посвященный вопросам реализации ее ключевых положений.

Представители государственных органов, научного сообщества и общественности обсудили конституционные реформы, защиту прав граждан, укрепление верховенства закона и ответственность государственных институтов.

"Конституция – это основной правовой документ, который определяет долгосрочное направление развития государства, укрепляет основы нашей независимости и гарантирует права и свободы граждан. Она остается прочной основой общественного согласия, политической стабильности, верховенства закона и справедливости", – отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

По его словам, конституционные изменения разрабатывались с учетом общественного запроса и современных требований. Они направлены на модернизацию системы государственного управления, совершенствование правовых институтов, расширение участия граждан в управлении страной и укрепление демократических принципов.

Особое внимание участники уделили принципу, озвученному президентом Касым-Жомартом Токаевым: "Не человек для государства, а государство для человека". Было отмечено, что этот подход стал основой проводимых конституционных реформ.

Фото: акимат ВКО

Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что успешная реализация реформ во многом зависит от работы регионов.

"Именно в повседневной жизни люди оценивают качество государственного управления, доступность услуг, развитие инфраструктуры и уровень социальной справедливости. Для Восточно-Казахстанской области это имеет стратегическое значение. Регион является одним из ведущих индустриальных центров страны с развитой горно-металлургической промышленностью, энергетикой, машиностроением, сельским хозяйством, наукой и образованием. Приграничное положение области открывает дополнительные возможности для международного сотрудничества, развития логистики, привлечения инвестиций и расширения экспортного потенциала. Уверен, что жители Восточного Казахстана, как и прежде, проявят высокую гражданскую ответственность, единство и инициативность, внеся достойный вклад в реализацию принципов новой Конституции и развитие сильного и справедливого Казахстана", – сказал глава региона.

В ходе круглого стола также обсудили практическое значение новой Конституции, применение ее норм и их влияние на развитие правовой культуры общества.

Фото: акимат ВКО

Ассоциированный профессор кафедры юриспруденции Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Гульмира Байркенова посвятила свое выступление принципу верховенства закона.

"Верховенство закона – один из основных принципов Конституции. Без него невозможно полноценное обеспечение прав и свобод человека, закрепленных в Основном законе. Именно поэтому в современных демократических государствах этот принцип обязательно закрепляется наряду с правами и свободами граждан. Законы определяют механизмы реализации конституционных норм, ограничивают полномочия государственных органов и не допускают произвольных действий в отношении граждан. Полномочия правоохранительных органов, местных исполнительных органов, судов и других государственных учреждений четко определены законодательством. Только при работе государственных органов в рамках закона можно гарантировать полноценную реализацию и надежную защиту конституционных прав и свобод граждан", – сказала Гульмира Байркенова.

В завершение встречи участникам вручили новое издание Конституции Республики Казахстан в современном оформлении.