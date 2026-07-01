Общественность Алматы призвала к активной реализации принципов новой Конституции

В Алматы с участием акима города Дархана Сатыбалды состоялся круглый стол "Новая Конституция – новый импульс", посвященный вступлению в силу новой Конституции Республики Казахстан.

Его участниками стали представители научного и экспертного сообщества, творческой интеллигенции, депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители ветеранских организаций и государственных органов.

Открывая мероприятие, Дархан Сатыбалды отметил, что вступление в силу обновленного Основного закона страны знаменует начало нового этапа развития Казахстана, основанного на верховенстве закона, справедливости, открытом государственном управлении и высокой гражданской ответственности.

Фото: акимат города Алматы

По словам акима города, новая Конституция не только закрепляет правовые нормы, но и определяет современную философию развития государства, в центре которой находятся человек, его права и свободы, эффективное государственное управление и общественная ответственность.

"Как отметил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, новая Конституция формирует прочную правовую основу долгосрочного развития страны и становится ядром нового общественного договора. Поэтому ее официальное вступление в силу является очевидным свидетельством перехода реформ по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана на новый этап", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат города Алматы

Аким отметил, что Алматы как крупнейший город Казахстана, центр науки, образования, инноваций, культуры и экономики несет особую ответственность за практическую реализацию конституционных принципов. По его словам, Стратегия развития Алматы до 2030 года созвучна положениям новой Конституции и направлена на создание комфортного, безопасного, экологичного и конкурентоспособного мегаполиса.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что развитие современной транспортной инфраструктуры, реализация полицентричной модели развития города, цифровизация, создание Almaty AI Park, внедрение технологий Smart City, экологическая модернизация, развитие общественных пространств и реализация инициативы "Таза Қазақстан" являются практическим воплощением конституционных принципов, ориентированных на повышение качества жизни жителей.

Фото: акимат города Алматы

В ходе круглого стола участники обсудили реализацию принципов новой Конституции в государственном управлении, вопросы укрепления правовой культуры, развития гражданской ответственности, а также роль научного и экспертного сообщества в дальнейшем развитии страны.

Подводя итоги встречи, участники отметили, что новая Конституция создает прочную правовую основу для дальнейшего развития Казахстана, укрепления общественного согласия, верховенства закона и построения справедливого, открытого и эффективного государства.