Штрафы и конфискация денег: гражданам России, планирующим поездки в Казахстан, напомнили важные правила

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Сегодня, 30 июня 2026 года, гражданам России напомнили о важных правилах при поездке в Казахстан. Соответствующее объявление консульского отдела опубликовано в Telegram-канале посольства РФ в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с участившимися случаями нарушения законодательства Казахстана в сфере валютного и таможенного регулирования россиянам напомнили: В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 343 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат обязательному письменному таможенному декларированию в случае, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза либо вывозе с указанной территории превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов .

. В соответствии с указом президента РК от 14 марта 2002 года №830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" действует запрет на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающий эквивалент 10 000 (десяти тысяч) долларов, рассчитанной по официальному курсу Национального банка РК на дату вывоза . "Нарушение указанных требований может повлечь административную либо уголовную ответственность, включая наложение штрафов и конфискацию денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан". Посольство РФ в РК 14 апреля 2026 года казахстанцам, едущим в Россию на работу или учебу, напомнили о новом обязательстве.

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