Казахстанцам, едущим в Россию на работу или учебу, напомнили о новом обязательстве

Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге сегодня, 14 апреля 2026 года, опубликовало в своем Telegram-канале важную информацию для граждан РК, планирующим поездки в РФ, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам, планирующим поехать в Россию для работы или обучения, напомнили важное обязательство.

"С 1 июля 2026 года для граждан Республики Казахстан, въезжающих на территорию Российской Федерации с целью работы или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения "Госуслуги RuID". Иностранные граждане обязаны создать персональный профиль в приложении "RuID" и подать электронное заявление о въезде в Российскую Федерацию не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы". Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге

По результатам рассмотрения заявления, как пояснили в диппредставительстве, в приложении формируется персональный QR-код, который является подтверждением права на въезд.

"Полученный QR-код будет действителен в течение 90 дней с момента подачи заявления". Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге

Дополнительно Генконсульство напоминает о необходимости ознакомления с общей памяткой для граждан РК, въезжающих в РФ, по ссылке.

В июне 2025 года в посольстве России в Казахстане подробно разъяснили новые правила въезда в РФ для граждан РК.