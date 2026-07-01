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Общество

Верховенство и прямое действие: Конституционный суд разъяснил статус нового Основного закона РК

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:01 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 июля 2026 года, вступила в силу Конституция Республики Казахстан. Конституционный суд разъяснил статус нового Основного закона РК, сообщает Zakon.kz.

Волеизъявлением народа Казахстана заложены основы нового этапа конституционного развития страны. Конституция Республики Казахстан 1995 года утратила силу. Вступление в силу нового Основного закона является историческим этапом в развитии государства и закрепляет обновленную конституционную модель, основанную на верховенстве Конституции, усилении гарантий прав и свобод человека, укреплении правовой определенности, повышении ответственности государственной власти и расширении участия граждан в управлении государством.

Конституция существенно обновила и расширила основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан. Впервые к ним отнесены защита Суверенитета и Независимости, соблюдение прав и свобод человека, обеспечение верховенства закона и порядка, укрепление общенационального единства, повышение благосостояния народа, продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма, развитие общественного диалога, утверждение ценностей трудолюбия, прогресса, знаний, формирование высокой экологической культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка национальной культуры.

Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность, форма правления Республики Казахстан остаются неизменными.

Впервые на конституционном уровне определены стратегические ориентиры развития государства – развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как основы долгосрочного развития Республики Казахстан.

Конституция закрепляет верховенство Конституции как Основного закона государства, его высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Казахстан. Все законы и иные нормативные правовые акты подлежат принятию исключительно на основе и во исполнение Конституции и не могут ей противоречить.

Положения о действии закона во времени, которые ранее были закреплены в числе принципов правосудия, получили конституционный статус в качестве одной из основ конституционного строя, а запрет придания обратной силы законам, вводящим новые обязанности, ухудшающим положение граждан либо устанавливающим или усиливающим ответственность, стал общеобязательным для всех государственных органов и должностных лиц.

Расширен перечень вопросов, подлежащих регулированию конституционными законами, включая правовой статус и деятельность Қазақстан Халық Кеңесі, правовой статус столицы, организацию высших органов государственной власти, Конституционный суд, судебную систему, специальные правовые режимы и иные вопросы государственного устройства. Это обеспечивает повышенную стабильность их правового регулирования.

Учрежден Қазақстан Халық Кеңесі как высший представительный орган народа, наделенный правом законодательной инициативы, что усиливает участие общества в формировании государственной политики. Сформирована новая модель законодательной власти и перераспределены полномочия между государственными институтами.

Существенно обновлена модель защиты прав человека. Конституция изменила модель защиты прав человека, закрепив ключевые гарантии уголовного судопроизводства не как принципы деятельности суда, а как неотъемлемые права каждого человека, обязательные для соблюдения всеми государственными органами с момента фактического ограничения свободы. В их числе – право на защиту с момента фактического задержания, судебный контроль за ограничением свободы, запрет произвольного задержания, право хранить молчание и не свидетельствовать против себя и близких родственников (так называемые "правила Миранды"), а также презумпция невиновности.

Впервые на конституционном уровне закреплены обязанность государства возмещать вред, причиненный незаконными действиями государственных органов и должностных лиц, право на защиту интеллектуальной собственности, гарантии цифровых прав, включая защиту персональных данных и цифровую безопасность, а также экологическая ответственность государства и граждан.

С вступлением в силу новой Конституции Конституционный суд Республики Казахстан продолжит осуществлять конституционный контроль, обеспечивая верховенство новой Конституции, защиту ее высшей юридической силы и единообразное понимание конституционных ценностей.

Вступление в силу новой Конституции знаменует начало нового этапа конституционного развития Республики Казахстан, в котором высшей ценностью государства остаются человек, его достоинство, права и свободы, а верховенство Конституции служит прочной основой устойчивого развития, законности и справедливости.

Конституционный суд Республики Казахстан поздравляет всех граждан Республики Казахстан с вступлением в силу новой Конституции и началом нового этапа конституционного развития нашей страны.

Новый текст Конституции можно почитать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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