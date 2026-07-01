Новая Конституция: что изменится в жизни казахстанцев с 1 июля 2026 года

1 июля 2026 года вступила в силу новая Конституция РК. Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, что изменится в жизни граждан республики.

По словам директора Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции Жанар Джигитековой, для того чтобы нормы Конституции заработали в полную силу, необходимо было провести колоссальную работу по приведению действующего законодательства в соответствие им. Эта колоссальная работа "вылилась" в принятие девяти законов, шесть из которых – конституционные.

"В рамках этой работы принят закон о Курултае: теперь вместо двухпалатного Парламента в Казахстане будет функционировать однопалатный. Это правильное решение, потому что для унитарных государств, коим является и Казахстан, характерен уникамерализм. 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, станут депутатами созданного Курултая". Жанар Джигитекова

Она также отметила Халық Кеңесі – высший конституционный консультативный орган, который будет представлять интересы народа, и учреждение института вице-президента.

"Более того, в порядка 70 кодексов и законов были внесены изменения, соответствующие принятой Конституции. Более 700 поправок были нацелены на то, чтобы с 1 июля Основной закон заработал в полную силу. Но это лишь первый этап, работа не останавливается. Далее в действующем законодательстве найдут свое развитие нормы Конституции, касающиеся трудовых и социальных прав граждан, личной неприкосновенности, персональных данных. Все эти вопросы в настоящее время прорабатываются с научным, экспертным сообществом", – говорит директор Института законодательства и правовой информации.

Эксперт считает, что новая Конституция многое изменит в жизни каждого казахстанца, поскольку она – человекоцентрична. В ней не просто закреплены права и свободы граждан – они гарантируются со стороны государства.

Депутат, член Конституционной комиссии Сергей Пономарев выделил поправки, касающиеся экологии.

"Теперь мы не только декларируем ответственность и любовь к природе, но и обязаны ее защищать. А это сейчас становится очень и очень актуальным. Посмотрите сквозь призму утилизации мусора, загрязнения воздуха, опустынивания, изменения климата, того, что у нас становится все меньше воды. Конституционно мы закрепили ответственность чиновников за нарушение экологических требований", – уверен депутат.

Вместе с тем он тоже высоко оценил появление Халық Кеңесі.

"Ассамблея народа Казахстана перешла в новое качество. 42 представителя этнокультурных объединений, столько же представителей общественных объединений и маслихатов – всего 126 человек – будут предлагать законопроекты для нового Курултая. Такого раньше не было, это очень высокий уровень и прямой диалог с властью. Поскольку наша страна многоконфессиональна и многонациональна, это очень важно. Халық Кеңесі может инициировать проведение референдума, инициировать законопроекты". Сергей Пономарёв

Подытожив, депутат призвал не ждать мгновенных изменений, но выразил уверенность в том, что постепенно их ощутит на себе каждый отдельно взятый житель нашей страны.