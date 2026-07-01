Проект Фонда Coca-Cola и ПРООН улучшит доступ к чистой воде для 4000 человек в Приаралье

Около 4000 жителей сообществ Кызылординской области Казахстана и Тахтакупырского района Узбекистана получат доступ к чистой питьевой воде к концу 2026 года. Ожидается, что проект также позволит ежегодно экономить миллионы литров воды.

Недостаток пресной воды, высокая минерализация источников и последствия экологических проблем Аральского моря остаются одними из ключевых вызовов для Центральной Азии. В удаленных населенных пунктах жители сталкиваются с ограниченным доступом к качественной питьевой воде и отсутствием устойчивой водной инфраструктуры.

В поддержку населения Приаралья Программа Развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке Фонда Coca‑Cola запустила проект, направленный на улучшение доступа к безопасной питьевой воде и внедрение решений по сохранению водных ресурсов в Узбекистане и Казахстане.

Основная цель проекта – повышение качества жизни населения, внедрение водосберегающих решений и развитие устойчивых практик управления водными ресурсами в наиболее уязвимых районах Приаралья.

Инициатива реализуется совместно офисами ПРООН в Казахстане и Узбекистане. О запуске проекта было объявлено в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума в присутствии представителей Министерства сельского хозяйства и Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, а также Министерства сельского хозяйства и Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан.

"Данный проект способствует укреплению водной безопасности и повышению устойчивости местных сообществ региона Аральского моря к климатическим вызовам. Его трансграничный характер особенно важен, поскольку экологические проблемы требуют совместных усилий, обмена знаниями и долгосрочного партнерства между странами, международными организациями и частным сектором. Мы высоко ценим поддержку Фонда Coca‑Cola и партнерство с национальными и местными организациями в Казахстане и Узбекистане", – поделилась координатор проектов по биоразнообразию ПРООН Меруерт Сарсембаева.

"Обеспечение устойчивого доступа к безопасной воде является одним из приоритетов Фонда Coca‑Cola. Мы поддерживаем такие организации, как ПРООН, чтобы способствовать решению водных проблем и одновременно повышать устойчивость сообществ", – отметил президент Фонда Coca‑Cola Карлос Пагоага.

В рамках проекта планируется внедрение современных технологий очистки воды, эффективность и безопасность которых подтверждены многолетней практикой. Качество очищенной воды дополнительно проверяется в сертифицированной ПРООН лаборатории, которая выдает сертификаты соответствия питьевой воды установленным стандартам.

Около 4000 жителей сообществ Кызылординской области Казахстана и Тахтакупырского района Узбекистана получат доступ к чистой питьевой воде к концу 2026 года. Ожидается, что проект также позволит ежегодно экономить миллионы литров воды.

Особое внимание в проекте уделяется устойчивому использованию водных ресурсов. Инициатива предусматривает решения в сфере садоводства, использование подземных вод, создание искусственных источников воды, а также внедрение парников закрытого типа без отопления для выращивания овощей с минимальным потреблением воды.

Проект также предусматривает вовлечение местных жителей и образовательных учреждений в практики водосбережения, направленные на повышение уровня осведомленности о рациональном использовании воды. Дополнительно будут продемонстрированы методы снижения водопотребления в садоводстве и рыболовстве.

Фонд Coca-Cola и ПРООН сотрудничают по проектам в Аральском регионе уже более 10 лет, где ПРООН реализует ряд инициатив, направленных на повышение устойчивости населенных пунктов и адаптацию к последствиям экологических изменений, в том числе и при финансовой поддержке Фонда Coca‑Cola.

Партнерский материал