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Общество

Июль 2026 проверит Казахстан на прочность: жара до +45°C, ливни, град и пыльные бури

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 12:44 Фото: pixabay
Июль 2026 года в Казахстане обещает быть жарким и неспокойным. По данным РГП "Казгидромет", в течение месяца периоды экстремальной жары будут чередоваться с ливнями, грозами, шквалистым ветром, градом и пыльными бурями, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно уточненным прогнозам, в первой декаде месяца температурный фон повысится днем до сильной и очень сильной жары:

  • на западе страны от +18+27°С до +30+38°С;
  • в Мангистауской области от +22+30°С до +35+40°С, на юге +43°С;
  • на северо-западе от +17+25°С до +33+40°С;
  • на севере республики от +20+28°С до +33+38°С;
  • в центре от +23+33°С до +32+40°С;
  • на юге от +25+33°С до +37+44°С;
  • на юго-востоке страны от +23+28°С до +33+42°С.

Также сказано, что в Павлодарской области ожидается колебание температуры воздуха днем от +28+33°С до +20+25°С.

А на востоке республики прогнозируется постепенный небольшой спад жары от +30+38°С до +25+35°С.

В целом во второй и третьей декадах месяца устойчивые жаркие периоды будут сменяться днями с ливневыми грозовыми дождями, порывистым ветром и пыльные бурями.

На большей части Казахстана в самые жаркие дни днем столбики термометров поднимутся до +33+39°С, на западе и в южной половине республики – до +35+45°С.

"В отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха в северной половине – днем до +20+28°С, в южной – до +23+33°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 12:44
Погода в Казахстане резко изменится 2-4 июля: сильные дожди, град и жара до +37°C

Тем временем жителей и туристов Алматы ДЧС на время призвал отказаться от походов в горы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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