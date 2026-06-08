Пыльная буря, 38-градусная жара и дожди с градом надвигаются на Казахстан

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Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 9 июня 2026 года, предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет". Из него следует, что на страну обрушатся знойная жара, пыльная буря, туман, дожди с грозами и градом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, сильная жара +35+38°С ожидается сразу в шести регионах республики: в Павлодарской области,

в Карагандинской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в Алматинской области,

в области Жетысу. "С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами и градом, на северо-западе, севере страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, юге – пыльная буря, на севере, северо-западе, юго-западе ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" При этом, как следует из прогноза, в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, областях, в областях Абай, Улытау, на западе области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на западе, севере, в центре Алматинской, на юго-востоке, в центре Кызылординской, на юге, в центре Костанайской, на юге, востоке Акмолинской, на западе Западно-Казахстанской;

– в Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, областях, в областях Абай, Улытау, на западе области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на западе, севере, в центре Алматинской, на юго-востоке, в центре Кызылординской, на юге, в центре Костанайской, на юге, востоке Акмолинской, на западе Западно-Казахстанской; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, в центре Карагандинской, в центре Туркестанской, на севере Алматинской, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на юго-западе Костанайской области, на севере, востоке области Жетысу, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай. Материал по теме Астану ждут грозы и град, Алматы раскалится до +34°C: прогноз на 9-11 июня Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют сразу несколько опасных явлений: ливни, град и жара до +39°С. Подробнее о погоде на 9, 10 и 11 июня 2026 года можете узнать по ссылке.

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