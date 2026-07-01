Горы Алматы временно стали опасными: важное оповещение от ДЧС
Фото: Zakon.kz
Жителей и туристов Алматы на время призвали отказаться от походов в горы. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС),
По данным штормового предупреждения РГП "Казгидромет", 1 июля 2026 года в горных районах Алматы ожидаются сильные осадки: сохраняется угроза формирования селевых потоков в бассейне реки Кіші Алматы.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями туристов, жителей и гостей города просим воздержаться от посещения гор Иле-Алатауского национального парка до стабилизации обстановки".Пресс-служба ДЧС Алматы
Тем, кто находится в потенциально селеопасной зоне, рекомендуется соблюдать меры безопасности:
- следить за официальными сообщениями о ситуации в горах;
- при угрозе схода селя немедленно подняться на возвышенные участки местности;
- не разбивать палаточные лагеря и не останавливаться на отдых в руслах рек, вблизи селевых логов, а также на дамбах и под ними;
- при сильном ливне в верховьях горных рек незамедлительно покинуть русло и опасную территорию.
Также синоптики Казахстана объявляли о штормовом предупреждении на 1 июля.
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