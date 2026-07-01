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Общество

Горы Алматы временно стали опасными: важное оповещение от ДЧС

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 11:34 Фото: Zakon.kz
Жителей и туристов Алматы на время призвали отказаться от походов в горы. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС),

По данным штормового предупреждения РГП "Казгидромет", 1 июля 2026 года в горных районах Алматы ожидаются сильные осадки: сохраняется угроза формирования селевых потоков в бассейне реки Кіші Алматы.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями туристов, жителей и гостей города просим воздержаться от посещения гор Иле-Алатауского национального парка до стабилизации обстановки".Пресс-служба ДЧС Алматы

Тем, кто находится в потенциально селеопасной зоне, рекомендуется соблюдать меры безопасности:

  • следить за официальными сообщениями о ситуации в горах;
  • при угрозе схода селя немедленно подняться на возвышенные участки местности;
  • не разбивать палаточные лагеря и не останавливаться на отдых в руслах рек, вблизи селевых логов, а также на дамбах и под ними;
  • при сильном ливне в верховьях горных рек незамедлительно покинуть русло и опасную территорию.

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Также синоптики Казахстана объявляли о штормовом предупреждении на 1 июля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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