В области Абай состоялась церемония вручения официального издания новой Конституции

Сегодня в области Абай состоялась церемония вручения официального издания Конституции Республики Казахстан, принятой на общенациональном референдуме и вступившей в силу.

В мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали, председатель областного маслихата Шалкар Байбеков, председатель областного общественного совета Мейрамхат Айнабеков, руководители правоохранительных органов, региональных департаментов, управлений и члены общественного совета.

Фото: пресс-служба области Абай

Глава региона в своем выступлении отметил историческое значение новой Конституции для развития страны.

"С сегодняшнего дня вступила в силу новая Конституция, принятая на общенациональном референдуме. Как отметил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Конституция является не только правовым документом, но и главной ценностью, объединяющей общество. Новая Конституция определяет курс обновления страны, способствует совершенствованию системы государственного управления, расширяет возможности граждан участвовать в управлении государством и придает новый импульс устойчивому развитию регионов. Принятие новой Конституции – это общий выбор и общая ответственность всего нашего народа. Каждый из вас внес свой вклад в этот важный исторический процесс. Искренне благодарю всех за гражданскую позицию и неравнодушие к будущему страны", – сказал Берик Уали.

Фото: акимат области Абай

В соответствии с планом мероприятий по разъяснению Конституции Республики Казахстан было издано 25 тысяч экземпляров Основного закона на государственном и русском языках, которые будут переданы государственным органам.

Фото: пресс-служба области Абай

Для области Абай выделено 1146 экземпляров, которые распределены между районами, образовательными организациями, библиотеками и профсоюзами.

Фото: акимат области Абай

В ходе торжественной церемонии официальное издание новой Конституции, направленное с поздравлением главы государства, было вручено председателю областного маслихата Шалкару Байбекову и председателю областного общественного совета Мейрамхату Айнабекову.