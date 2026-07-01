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Общество

В Алматинской области состоялась конференция "Конституция – основа сильного Казахстана!"

Заседание под председательством акима области Марата Султангазиева, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:06 Фото: акимат Алматинской области
В связи с официальным вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан в Алматинской области состоялась конференция на тему "Конституция – основа сильного Казахстана!".

Заседание прошло под председательством акима области Марата Султангазиева. В нем приняли участие депутаты маслихатов, члены общественных советов, представители интеллигенции, сотрудники правоохранительных органов, предприниматели, представители неправительственных организаций, этнокультурных объединений и молодежь. Участники обсудили значение внесенных конституционных изменений, их роль и влияние на развитие общества, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Марат Султангазиев поздравил участников конференции с официальным вступлением в силу новой Конституции и отметил, что обновленный Основной закон стал важным этапом в глубокой модернизации политической системы и системы государственного управления страны.

"Новая Конституция направлена на усиление роли граждан в государственном управлении, повышение ответственности государственных институтов и укрепление защиты прав человека. Как отметил президент, "Закон и Порядок должны стать не только основой государственной политики, но и неотъемлемой частью национального характера".
Конференция Конституция – основа сильного Казахстана!, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:06

Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, глава государства подчеркнул: "Понятие чистоты становится благородным качеством, присущим нашему народу, и важной общественной ценностью. Концепция "Таза Қазақстан" является ярким подтверждением этого".

"Руководствуясь этими словами, призываю всех жителей области активно участвовать в акции "Таза Қазақстан". Чистота начинается с чистоты сознания. На сегодняшний день в регионе высажено около 104 тысяч деревьев, а более 440 тысяч человек стали активными участниками и сторонниками этого проекта", – сказал аким области.

Также глава региона отметил, что в обновленной Конституции образование и наука определены как стратегический приоритет государства, а гарантии бесплатного среднего образования впервые закреплены на конституционном уровне.

Конференция Конституция – основа сильного Казахстана!, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:06

Фото: акимат Алматинской области

По словам акима области, в текущем году на сферу образования региона выделено 409,8 млрд тенге. В области функционируют 1 748 организаций образования, в которых обучаются и воспитываются более 470 тысяч детей. За последние три года в регионе построено 69 школ. В 2025-2027 годах планируется провести капитальный ремонт 91 школы. В текущем году продолжаются ремонтные работы на 11 объектах, а в 2026-2028 годах запланировано строительство еще 11 новых школ.

"Важно, чтобы принципы новой Конституции находили отражение в реальных изменениях в повседневной жизни людей. Это требует высокой ответственности от каждого государственного служащего. Недопустимы формализм, бюрократия и равнодушное отношение к проблемам граждан. Каждый руководитель должен стать инициатором преобразований в своей сфере и нести персональную ответственность за конкретные результаты принимаемых решений", – подчеркнул Марат Султангазиев.

Кроме того, он отметил, что на территории Алматинской области реализуется крупнейший в истории страны проект – строительство нового города "Алатау сити", подчеркнув необходимость приложить максимум усилий для его успешной реализации.

Председатель Общественного совета Алматинской области Казыбек Дауталиев отметил, что новая Конституция открыла путь к модернизации системы государственного управления, укреплению верховенства закона и расширению участия граждан в управлении государством.

Конференция Конституция – основа сильного Казахстана!, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:06

Фото: акимат Алматинской области

По его словам, в рамках реализуемой по инициативе президента концепции "Слышащее государство" возрастает роль общественных советов и Народного совета. Эти институты способствуют выстраиванию эффективного диалога между государственными органами и гражданским обществом, позволяют учитывать предложения и мнения жителей при принятии решений и усиливают общественный контроль.

От имени предпринимательского сообщества на конференции выступил руководитель крестьянского хозяйства "Даулет-Бекет" Сыдык Даулетов. Он отметил, что проводимые в стране экономические реформы направлены на развитие производства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

Активист молодежи Алматинской области Алина Кан подчеркнула, что вступление в законную силу новой Конституции стало историческим событием, ознаменовавшим начало нового этапа развития Казахстана.

"В новой Конституции закреплены такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, справедливость, общественное согласие, защита прав и свобод человека, равенство возможностей граждан и ответственность перед будущими поколениями. Эти принципы должны стать жизненными ориентирами каждого гражданина, особенно молодежи", – сказала Алина Кан.
Конференция Конституция – основа сильного Казахстана!, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:06

Фото: акимат Алматинской области

В завершение конференции ряду граждан от имени главы государства были торжественно вручены специальные издания новой Конституции. Кроме того, 2200 экземпляров Основного закона, только что вышедших из печати, были переданы во все государственные учреждения и библиотеки Алматинской области.

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Айсулу Омарова
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