В СКО прошел патриотический концерт "Народная Конституция – основа сильного Казахстана"
В Петропавловске на Центральной площади состоялся патриотический концерт "Народная Конституция – основа сильного Казахстана".
Концертная программа началась с масштабного флешмоба "Халықтық Конституция – менің болашағым", посвященного вступлению в силу новой Конституции Республики Казахстан. Во время акции участники выстроились в символическую композицию, продемонстрировав единство и поддержку конституционных ценностей.
Праздничная программа собрала жителей и гостей областного центра. Центральная площадь стала местом единения горожан, где прозвучали патриотические композиции, песни о Родине, независимости, родной земле и единстве народа.
"Сегодня на площади очень хорошая атмосфера. Чувствуется, что это не просто дата, а настоящий праздник. Новая Конституция вступила в силу, и мы надеемся, что она принесет хорошие перемены для страны и для людей", – сказал житель Петропавловска Ерлан Сагындыков.
"Мне понравилось, что этот день отмечают вместе с жителями. Концерт, песни, люди вокруг – все это создает праздничное настроение. Благодаря такой атмосфере понимаешь, что это важное событие для всей страны", – поделилась горожанка Елена Морозова.
"Мы пришли сюда всей семьей. Очень приятно видеть, что в городе так красиво отмечают этот день. Верим, что новая Конституция будет работать на благо народа и поможет сделать жизнь лучше", – отметила жительница областного центра Айгерим Жаксылыкова.
В концертной программе приняли участие местные артисты, творческие коллективы и деятели культуры. Мероприятие прошло в торжественной и теплой атмосфере. Особое настроение вечеру придали выступления артистов городского Дома культуры, которые подготовили насыщенную концертную программу для зрителей.
Праздник объединил представителей разных поколений и стал символом уважения к Основному закону страны, независимости и единству народа. Всего в мероприятии приняли участие свыше 2000 человек.