В СКО прошел патриотический концерт "Народная Конституция – основа сильного Казахстана"

Сегодня глава государства выступил с обращением по случаю вступления в силу новой Конституции Казахстана. В связи с этим значимым событием по всей стране проходят праздничные и общественные мероприятия.

В Петропавловске на Центральной площади состоялся патриотический концерт "Народная Конституция – основа сильного Казахстана".

Концертная программа началась с масштабного флешмоба "Халықтық Конституция – менің болашағым", посвященного вступлению в силу новой Конституции Республики Казахстан. Во время акции участники выстроились в символическую композицию, продемонстрировав единство и поддержку конституционных ценностей.

Фото: акимат СКО

Праздничная программа собрала жителей и гостей областного центра. Центральная площадь стала местом единения горожан, где прозвучали патриотические композиции, песни о Родине, независимости, родной земле и единстве народа.

"Сегодня на площади очень хорошая атмосфера. Чувствуется, что это не просто дата, а настоящий праздник. Новая Конституция вступила в силу, и мы надеемся, что она принесет хорошие перемены для страны и для людей", – сказал житель Петропавловска Ерлан Сагындыков.

Фото: акимат СКО

"Мне понравилось, что этот день отмечают вместе с жителями. Концерт, песни, люди вокруг – все это создает праздничное настроение. Благодаря такой атмосфере понимаешь, что это важное событие для всей страны", – поделилась горожанка Елена Морозова.

Фото: акимат СКО

"Мы пришли сюда всей семьей. Очень приятно видеть, что в городе так красиво отмечают этот день. Верим, что новая Конституция будет работать на благо народа и поможет сделать жизнь лучше", – отметила жительница областного центра Айгерим Жаксылыкова.

В концертной программе приняли участие местные артисты, творческие коллективы и деятели культуры. Мероприятие прошло в торжественной и теплой атмосфере. Особое настроение вечеру придали выступления артистов городского Дома культуры, которые подготовили насыщенную концертную программу для зрителей.

Фото: акимат СКО

Праздник объединил представителей разных поколений и стал символом уважения к Основному закону страны, независимости и единству народа. Всего в мероприятии приняли участие свыше 2000 человек.