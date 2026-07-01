В Туркестанской области активизируется работа по качественной реализации новой Конституции
В данном совещании посредством видеоконференцсвязи принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров.
Олжас Бектенов подчеркнул, что новая Конституция является фундаментальным документом, определяющим долгосрочный вектор развития страны, и формирует прочную основу для реформ, проводимых главой государства.
Он также отметил, что будет продолжена работа по модернизации государственных институтов, укреплению стабильности в обществе, повышению благосостояния граждан и утверждению принципа "Закон и Порядок".
Стоит отметить, что жители Туркестанской области приняли активное участие в республиканском референдуме по принятию Новой Конституции и поддержали ее. В регионе на системной основе продолжается работа по разъяснению приоритетов Основного закона и социально-экономическому развитию края.