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Общество

В Туркестанской области активизируется работа по качественной реализации новой Конституции

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 22:23 Фото: акимат ТО
На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова были рассмотрены меры по качественной реализации новой Конституции Республики Казахстан, вступившей в силу с 1 июля 2026 года.

В данном совещании посредством видеоконференцсвязи принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров.

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 22:23

Фото: акимат ТО

Олжас Бектенов подчеркнул, что новая Конституция является фундаментальным документом, определяющим долгосрочный вектор развития страны, и формирует прочную основу для реформ, проводимых главой государства.

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 22:23

Фото: акимат ТО

Он также отметил, что будет продолжена работа по модернизации государственных институтов, укреплению стабильности в обществе, повышению благосостояния граждан и утверждению принципа "Закон и Порядок".

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 22:23

Фото: акимат ТО

Стоит отметить, что жители Туркестанской области приняли активное участие в республиканском референдуме по принятию Новой Конституции и поддержали ее. В регионе на системной основе продолжается работа по разъяснению приоритетов Основного закона и социально-экономическому развитию края.

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 22:23

Фото: акимат ТО

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