Что меняется с принятием Новой Конституции, рассказали в Минюсте

Фото: akorda.kz

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 1 июля 2026 года на заседании правительства рассказал об основных изменениях со вступлением в силу новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, произошли фундаментальные изменения. "Конституция впервые закрепила: принцип "Закон и порядок", развитие человеческого капитала, продвижение идеи ответственного и созидательного патриотизма, образование, науку и инновации – как стратегические направления деятельности государства. В этих условиях мы должны определить долгосрочные направления развития правовой системы и обеспечить ее единство. Иными словами, если Конституция определила образ справедливого Казахстана, то новая Концепция правовой политики должна определить юридический маршрут к его построению. В этой связи Министерством юстиции начата работа по выработке подходов к обновлению Концепции правовой политики", – сказал Сарсембаев. По его словам, Конституция должна обеспечить: переход к человекоцентричной модели права и новой модели государственного управления;

развитие цифрового права, искусственного интеллекта, науки и инновации;

экологическое право нового поколения и другие концептуальные направления. Ранее президент поздравил казахстанцев со вступлением в силу новой Конституции.

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