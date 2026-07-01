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Общество

Конституция определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед – Олжас Бектенов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:25 Фото: akorda.kz
На заседании правительства 1 июля 2026 года под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по обеспечению качественной реализации Конституции Республики Казахстан., передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан.

"Это основной документ, который определяет направление развития нашей страны на предстоящие десятилетия. Принятие Основного закона наглядно продемонстрировало широкую поддержку гражданами нового этапа модернизации страны, осуществляемого под руководством Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Новая Конституция формирует прочную институциональную основу для передового и динамичного развития, которое не ограничивается лишь экономическими показателями. Президент неоднократно подчеркивал, что Казахстан не должен ограничиваться ролью догоняющего в условиях глобальных изменений, а должен стать активным участником формирования новой экономической реальности", - сказал Бектенов.

По его словам, именно этим задачам подчинены проводимые реформы, в основе которых – Новая Конституция.

"Началось глубокое обновление всех государственных и общественных институтов. Все реализуемые преобразования направлены на дальнейшее укрепление общественной стабильности, обеспечение достойного уровня благосостояния граждан, укрепление принципа "Закон и Порядок", а также на формирование нового поколения казахстанцев с прогрессивным мышлением и высоким интеллектуальным потенциалом. В этой связи мы рассмотрим меры, принимаемые для обеспечения качественной реализации новой Конституции", – добавил премьер.

Ранее президент поздравил казахстанцев со вступлением в силу новой Конституции.

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Азамат Сыздыкбаев
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