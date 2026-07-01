Конкурс кюйши "Тұран даласының күйлері" прошел на юге Казахстана

В Туркестане в честь вступления в силу новой Конституции и ко Дню домбры прошел республиканский конкурс кюйши "Тұран даласының күйлері". Музыкальное состязание посвятили 165-летию выдающегося композитора Дины Нурпеисовой.

В мероприятии, организованном с целью широкой популяризации национального искусства домбры и традиций кюя, продвижения духовных ценностей, развития творческого потенциала молодых музыкантов и сохранения преемственности казахской школы кюя, приняли участие 20 талантливых молодых людей нашего города.

На торжественной церемонии открытия конкурса присутствовали заместитель акима города Туркестана Алипов Мадияр Бактыбаевич, депутат областного маслихата Жантореева Калыма Жантореевна и председатель Туркестанского городского маслихата Сарсенбаев Гаппар Амантаевич. В своих выступлениях они подчеркнули важность национального искусства в сохранении идентичности народа и передаче духовного наследия будущим поколениям.

Фото: акимат ТО

Кроме того, почетные гости отметили историческое значение обновленных норм Конституции Республики Казахстан, вступивших в силу сегодняшнего дня, в правовом развитии и общественной модернизации страны, а также пожелали участникам удачи.

Фото: акимат ТО

В конкурсе приняли участие 20 молодых кюйши в возрасте от 9 до 21 года, чье исполнительское мастерство оценивало опытное жюри.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

Младшая группа (9–14 лет):

Гран-при – Абдирахман Жомарт Абдусаламулы (Музыкальная школа "Ақжайық");

І место – Серикбай Нурболат Нурланулы (Туркестанская детская музыкальная школа);

ІІ место – Бакир Бекнур Омирханулы (Туркестанская детская музыкальная школа), Байбосын Айзере (Музыкальная школа "Ақжайық");

ІІІ место – Асилхан Айзере Мадикызы (Школа искусств "Айнамкөз"), Серикбай Мадияр Канатулы (Домбровый кружок Футбольной академии им. Б. Саттарханова).

Фото: акимат ТО

Специальные номинации:

"Имени Толегена Момбекова" – Сарсенбек Адилет Талгатулы (Школа-лицей "Білім кемесі");

"Имени Сугира Алиулы" – Момиш Алмаз Талгатулы (Школа-гимназия №17 им. Ататюрка);

"Имени Дины Нурпеисовой" – Исмаилова Раян Маратовна (Школа искусств "Айнамкөз").

Взрослая группа (15–21 год):

Гран-при – Маханбет Даурен Кайратулы;

І место – Аскарулы Асылжан;

ІІ место – Рамазан Саят Канатулы, Оспан Аманжол Алмасханулы;

ІІІ место – Абдыхаил Дильназ Русланкызы (Студентка 1-го курса МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави), Шынтемир Нурдаулет Кайратулы (Туркестанская детская музыкальная школа).

Фото: акимат ТО

Специальные номинации:

"Приз зрительских симпатий" – Момиш Назерке (Студентка 1-го курса МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави);

"Мастер исполнения" – Шалкар Арайлым Алматкызы (Школа-гимназия №17 им. Ататюрка);

"Имени Сугира Алиулы" – Ахметхан Диас Марипханулы (Школа-гимназия №17 им. Ататюрка);

"Имени Дины Нурпеисовой" – Узакбай Ералы Ерзакулы (Туркестанская детская музыкальная школа);

"Имени Толегена Момбекова" – Отебек Балнур Илесбеккызы (Общеобразовательная школа №6 им. М. Маметовой).

Победители и призеры конкурса были награждены специальными дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.