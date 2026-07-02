В Казахстане создадут долину дата-центров: Токаев назвал первых участников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 июля 2026 года на заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК заявил, что лидеры мировой IT-индустрии, включая Amazon и G42, уже начали занимать свои места в цифровой экосистеме Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в своем Послании в прошлом году поставил четкую цель трансформации Казахстана в полностью цифровое государство.

"Чтобы системным образом реализовать эту задачу, мы объявили 2026 год Годом искусственного интеллекта и цифрового развития. По мере формирования контуров будущего мы должны в приоритет возводить цифровую безопасность граждан. Новая Конституция Казахстана твердо гарантирует право на защиту персональных данных. Чтобы закрепить нашу институциональную основу, мы создали Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Также был запущен Совет по развитию ИИ. Одновременно с этим мы ускоряем развитие инфраструктуры. Казахстан успешно запустил два суперкомпьютера на основе передовых технологий", – заявил президент.

Глава государства также отметил, что эти инвестиции дополняются современной регуляторной средой для цифровой эры.

"Недавно принятые Парламентом Цифровой кодекс, Закон об искусственном интеллекте и стратегия "Цифровой Казахстан" предоставляют четкую дорожную карту для технологического развития. Они также способствуют созданию среды, которая будет поддерживать инновации, привлекать инвестиции и укреплять международное сотрудничество. Более того, мы планируем построить долину центров обработки данных как краеугольный камень нашей цифровой экономики. Этот флагманский проект уже служит мощным магнитом для глобального капитала и технологических гигантов. Лидеры отрасли, такие как Amazon, G42 и многие другие, уже начали занимать свои места в этой экосистеме", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан также инвестирует в человеческий капитал.

"Это основа нашей политики. Посредством Международного центра Alem.AI открыты две школы следующего поколения – TUMO и Tomorrow School. Мы также запустили продвинутые лаборатории с глобальными партнерами, такими как Telegram и Presight. Искусственный интеллект также становится неотъемлемой частью системы образования Казахстана. Я недавно подписал указ, который ставит ИИ в центр усилий по модернизации среднего образования, позиционируя его как инструмент, который расширяет возможности учителей, а не заменяет их. Этот указ продвигает персонализированное обучение, укрепляет цифровую инфраструктуру, совершенствует регуляторные рамки и модернизирует стандарты образования", – заявил Токаев.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане запускается пилотный проект, направленный на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами с последующим масштабированием на всю страну.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мир вступил в эпоху технологической трансформации, а Казахстан намерен ускорить цифровое развитие и внедрение искусственного интеллекта.