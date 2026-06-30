Запуск мегапроекта "Долина ЦОДов" – на личном контроле президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента заявил о важности развития цифровых технологий, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространства для вычислений.

"Именно поэтому особое значение приобретает запуск мегапроекта "Долина ЦОДов", призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых Bigtech-корпораций. Эта задача должна постоянно находиться в фокусе внимания правительства. Я буду держать на контроле ее исполнение. По сути, именно сейчас создается цифровой суверенитет страны как высокотехнологичного хаба нового Шелкового пути", – сказал Токаев.

При этом, по его словам, самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов – это выброшенные на улицу финансовые средства.

"Поэтому мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи", – добавил глава государства.

Ранее мы писали, что Токаев поставил перед правительством задачу комплексно проработать ключевые параметры проекта "Долина ЦОД".