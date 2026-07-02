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Общество

Дожди с грозами и жара до +35°С: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 3-5 июля 2026 года

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 15:45 Фото: unsplash
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, а также жара, которая достигнет отметки +35°С. Об этом говорится в прогнозе на 3-5 июля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 3-4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.
  • 5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 3 июля: пасмурно, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, шквал. Ветер западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С.
  • 4 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С.
  • 5 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 3 июля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
  • 4 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
  • 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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