Дожди с грозами и жара до +35°С: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 3-5 июля 2026 года

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В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, а также жара, которая достигнет отметки +35°С. Об этом говорится в прогнозе на 3-5 июля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 3-4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С. 5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С. Прогноз погоды по Алматы 3 июля: пасмурно, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, шквал. Ветер западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С.

пасмурно, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, шквал. Ветер западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С. 4 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С. 5 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С. Прогноз погоды по Шымкенту 3 июля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С. 4 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С. Материал по теме Июль 2026 проверит Казахстан на прочность: жара до +45°C, ливни, град и пыльные бури Ранее синоптики сообщили, что погода в Казахстане резко изменится – ожидаются сильные дожди, град и жара до +37°C. Подробнее о погоде на 2-4 июля 2026 года можете узнать здесь.

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