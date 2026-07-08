Надвигается сильная жара до +40°С: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 9-11 июля

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В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидается сильная жара, которая достигнет отметки +40°С. Об этом говорится в прогнозе на 9-11 июля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С. 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С. 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +35+37°С. Прогноз погоды по Алматы 9 июля: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 10-11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С. Прогноз погоды по Шымкенту 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +37+39°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +37+39°С. 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +38+40°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +38+40°С. 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +38+40°С. Материал по теме "Казгидромет" раскрыл причину 43-градусной жары в Казахстане Ранее синоптики предупредили, что Казахстан накроет экстремальное пекло до +45°С. Подробнее о погоде на 9-11 июля 2026 года можете узнать здесь.

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