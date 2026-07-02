60 тыс. предпринимателей получили бесплатную профессиональную помощь благодаря акции "Народный бухгалтер"

Министерство финансов Казахстана совместно с профессиональными организациями бухгалтеров подвело итоги республиканской акции "Народный бухгалтер", которая проходила с 5 января по 30 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Главная цель акции, как отметили в пресс-службе главы правительства, оказать практическую поддержку предпринимателям, повысить качество ведения бухгалтерского и налогового учета, а также помочь налогоплательщикам разобраться в изменениях налогового законодательства, вступивших в силу с 2026 года.

В рамках акции на базе управлений государственных доходов областных центров, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента был организован бесплатный очный прием граждан. Консультации проводили бухгалтеры совместно со специалистами органов государственных доходов. Всего в акции приняли участие более 120 аккредитованных профессиональных бухгалтеров.

За шесть месяцев акция стала востребованной площадкой для открытого диалога государства, профессионального бухгалтерского сообщества и бизнеса.

По итогам акции:

бесплатные консультации получили свыше 60 тыс. налогоплательщиков;

проведено 3 247 дней открытых дверей;

организовано 2 928 семинаров на территориальном уровне;

подготовлено 512 интервью и экспертных комментариев;

опубликовано более 10 тыс. материалов в средствах массовой информации, на телевидении, радио и в социальных сетях;

информационные ролики акции прозвучали более 45 тыс. раз в эфире радиостанций;

при информационной поддержке Zakon.kz материалы акции, включая четыре вебинара, набрали 2,5 млн просмотров.

Практика показала, что формат живого общения востребован среди предпринимателей. Участники смогли получить квалифицированные разъяснения по вопросам применения нового Налогового кодекса, выбора оптимального налогового режима, особенностей переходного периода, налоговых льгот и вычетов, постановки и снятия с регистрационного учета по НДС, применения специальных налоговых режимов, оформления электронных счетов-фактур, работы в информационных системах, а также по вопросам регистрации и деятельности самозанятых.

Особую ценность акции составило то, что предприниматели могли получить индивидуальные консультации непосредственно от практикующих профессиональных бухгалтеров и специалистов органов государственных доходов, что позволило оперативно находить решения по конкретным ситуациям и предотвращать возможные ошибки при исполнении налоговых обязательств.

Акция "Народный бухгалтер" стала эффективным примером взаимодействия государства и профессионального сообщества, направленного на повышение налоговой грамотности, развитие культуры добровольного исполнения налоговых обязательств и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Бесплатная профессиональная помощь позволила тысячам предпринимателей увереннее адаптироваться к изменениям законодательства и своевременно получить ответы на наиболее актуальные вопросы.

Данный опыт на этом не завершается, на базе региональных органов государственных доходов совместно с организациями бухгалтеров ежемесячно будут проводиться дни открытых дверей по разъяснению налогового законодательства.