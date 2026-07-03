Преступность в Казахстане снизилась – МВД РК

По итогам первого полугодия в Казахстане количество зарегистрированных преступлений снизилось на 10%, а раскрываемость по ряду наиболее распространенных правонарушений заметно выросла. Такими данными поделились 3 июля 2026 года в МВД, сообщает Zakon.kz.

Департамент криминальной полиции Министерства внутренних дел провел системную работу по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. Главная задача остается неизменной – обеспечение безопасности граждан и реализация принципа неотвратимости наказания.

По итогам шести месяцев количество преступлений в стране снизилось на 10%. Это свидетельствует о стабильном контроле над криминогенной обстановкой и эффективности принимаемых мер.

Особое внимание уделяется борьбе с наиболее тяжкими преступлениями. В рамках реализации Программы МВД по противодействию убийствам их количество снижено на 9%.

"В январе в Атырауской области раскрыли резонансное преступление, связанное с исчезновением целой семьи. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тела погибших, установлен и задержан подозреваемый, организована его экстрадиция. В марте в Караганде оперативно раскрыто двойное убийство матери и дочери. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан". Начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов

Не менее важным направлением остается раскрытие преступлений прошлых лет. С начала года раскрыто 15 убийств, 19 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 7 изнасилований и 31 хулиганство.

Положительная динамика отмечается и в сфере противодействия имущественной преступности. Количество зарегистрированных краж сократилось на 16%, а их раскрываемость выросла до 73%. За совершение краж задержано свыше пяти тысяч человек, пресечена деятельность около 600 преступных групп.

В Акмолинской области ликвидирована организованная группа квартирных воров, совершавшая преступления на территории Акмолинской и Карагандинской областей. Еще одна преступная группа задержана в области Жетысу. Злоумышленники совершили девять квартирных краж, причинив ущерб на сумму свыше 21 млн тенге.

На постоянном контроле остается борьба со скотокрадством. В результате проведенной работы задержаны 119 лиц и пресечена деятельность 28 преступных групп.

Последовательно снижается количество разбойных нападений – на 35%, грабежей – на 21% и мошенничеств – на 13%. Одновременно повышается уровень их раскрываемости.

Одним из приоритетных направлений остается розыск преступников. С начала года задержаны 678 разыскиваемых лиц, из них 90 – за пределами Казахстана. В страну экстрадированы 28 преступников, еще 14 депортированы. Кроме того, установлено местонахождение 362 без вести пропавших граждан.

Продолжается работа по противодействию незаконной миграции. В Павлодарской области пресечена деятельность двух каналов незаконной миграции. Аналогичные преступные схемы ликвидированы в городе Шымкенте и Мангистауской области. Организаторы привлечены к уголовной ответственности, по ряду уголовных дел материалы уже направлены в суд.