В МВД сообщили о ходе работы над законом о частной детективной деятельности

Департамент юридической и нормотворческой координации Министерства внутренних дел (МВД) подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, основными результатами стали сопровождение законопроектов по вопросам общественной безопасности, принятие ряда системных законов, развитие международно-правового сотрудничества.

По словам начальника департамента Рената Зулхаирова, работа департамента была сосредоточена на реализации поручений министра внутренних дел по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения общественной безопасности, профилактике правонарушений и защите законных интересов государства.

"За отчетный период обеспечено сопровождение 13 проектов законов, трех указов президента, 17 постановлений правительства и 127 ведомственных нормативных правовых актов. Особое внимание уделялось правовому сопровождению инициатив по реализации принципа "Закон и Порядок", цифровизации государственных услуг, а также совершенствованию административного и уголовного законодательства". Ренат Зулхаиров

Главным итогом первого полугодия стало принятие ряда системных и социально значимых законов:

"Об амнистии" в связи с принятием новой Конституции, в рамках которой впервые в истории Казахстана будет проведена административная амнистия.

Одобрен закон "О внесении изменений и дополнений по вопросам дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте", в соответствии с которым возвращается государственный контроль за деятельностью автошкол.

19 мая подписан закон "О внесении изменений и дополнений по вопросам госслужбы". Данный закон разработан по поручению главы государства и предусматривает льготное исчисление сроков службы при присвоении специальных званий для сельских участковых инспекторов полиции, а также присвоение первоначального звания "старший лейтенант" выпускникам-отличникам ведомственных вузов.

"В настоящее время на рассмотрении в Мажилисе Парламента находятся шесть законопроектов, в том числе "О частной детективной деятельности", а также "Закон по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства в части стимулирования законопослушного поведения осужденных". В рамках нормотворческой деятельности департаментом согласованы и проведены правовые экспертизы 127 нормативно-правовых актов. Обеспечено их сопровождение в Администрации президента, Аппарате правительства, Парламенте и других государственных органах. Указанные НПА разработаны в реализацию Конституции РК, закона "О профилактике правонарушений" и в целях совершенствования действующего законодательства", – поделился спикер.

Как отметил начальник ДЮНК МВД, продолжена работа по правовому сопровождению международного сотрудничества, в результате ратифицированы:

Соглашения с правительствами Армении, Туркменистана, Австрии и Франции.

В Парламенте рассматриваются законы:

О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью;

О ратификации Будапештской Конвенции, об упрощение расследования трансграничных киберпреступлений;

а также Ханойская конвенция ООН против киберпреступности.

Важным направлением остается судебно-претензионная работа.

Обеспечено представительство интересов министерства в судах первой, апелляционной и кассационной инстанциях. По результатам рассмотрения судебных дел приняты меры по защите имущественных и иных законных интересов МВД. В доход государства взыскано 1 млрд 370 млн тенге дебиторской задолженности. С начала года к МВД предъявлено 172 иска об отмене приказов об увольнении сотрудников, дискредитировавших полицию. В удовлетворении 104 исковых требований отказано.

Остальные находятся на стадии судебного рассмотрения.

"По итогам анализа судебной практики выработаны рекомендации и методические пособия по предупреждению возникновения трудовых споров. Продолжается цифровизация юридической деятельности. Внедряются современные подходы к электронному согласованию проектов документов, систематизации правовой информации и автоматизации внутренних юридических процессов, что позволяет существенно сократить сроки подготовки правовых заключений и повысить эффективность работы. На второе полугодие министром внутренних дел поставлены задачи по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, повышению качества правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, укрепление судебно-претензионной работы, оказание практической и методической помощи территориальным подразделениям", – заключил Зулхаиров.

Немного ранее сообщалось, что в Казахстане за три дня выявили около 4 тысяч нарушений во время профилактических рейдов. Об этом можно узнать тут.