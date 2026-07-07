В МВД сообщили о ходе работы над законом о частной детективной деятельности
Так, основными результатами стали сопровождение законопроектов по вопросам общественной безопасности, принятие ряда системных законов, развитие международно-правового сотрудничества.
По словам начальника департамента Рената Зулхаирова, работа департамента была сосредоточена на реализации поручений министра внутренних дел по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения общественной безопасности, профилактике правонарушений и защите законных интересов государства.
"За отчетный период обеспечено сопровождение 13 проектов законов, трех указов президента, 17 постановлений правительства и 127 ведомственных нормативных правовых актов. Особое внимание уделялось правовому сопровождению инициатив по реализации принципа "Закон и Порядок", цифровизации государственных услуг, а также совершенствованию административного и уголовного законодательства".Ренат Зулхаиров
Главным итогом первого полугодия стало принятие ряда системных и социально значимых законов:
- "Об амнистии" в связи с принятием новой Конституции, в рамках которой впервые в истории Казахстана будет проведена административная амнистия.
- Одобрен закон "О внесении изменений и дополнений по вопросам дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте", в соответствии с которым возвращается государственный контроль за деятельностью автошкол.
- 19 мая подписан закон "О внесении изменений и дополнений по вопросам госслужбы". Данный закон разработан по поручению главы государства и предусматривает льготное исчисление сроков службы при присвоении специальных званий для сельских участковых инспекторов полиции, а также присвоение первоначального звания "старший лейтенант" выпускникам-отличникам ведомственных вузов.
"В настоящее время на рассмотрении в Мажилисе Парламента находятся шесть законопроектов, в том числе "О частной детективной деятельности", а также "Закон по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства в части стимулирования законопослушного поведения осужденных". В рамках нормотворческой деятельности департаментом согласованы и проведены правовые экспертизы 127 нормативно-правовых актов. Обеспечено их сопровождение в Администрации президента, Аппарате правительства, Парламенте и других государственных органах. Указанные НПА разработаны в реализацию Конституции РК, закона "О профилактике правонарушений" и в целях совершенствования действующего законодательства", – поделился спикер.
Как отметил начальник ДЮНК МВД, продолжена работа по правовому сопровождению международного сотрудничества, в результате ратифицированы:
- Соглашения с правительствами Армении, Туркменистана, Австрии и Франции.
В Парламенте рассматриваются законы:
- О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью;
- О ратификации Будапештской Конвенции, об упрощение расследования трансграничных киберпреступлений;
- а также Ханойская конвенция ООН против киберпреступности.
Важным направлением остается судебно-претензионная работа.
Остальные находятся на стадии судебного рассмотрения.
"По итогам анализа судебной практики выработаны рекомендации и методические пособия по предупреждению возникновения трудовых споров. Продолжается цифровизация юридической деятельности. Внедряются современные подходы к электронному согласованию проектов документов, систематизации правовой информации и автоматизации внутренних юридических процессов, что позволяет существенно сократить сроки подготовки правовых заключений и повысить эффективность работы. На второе полугодие министром внутренних дел поставлены задачи по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, повышению качества правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, укрепление судебно-претензионной работы, оказание практической и методической помощи территориальным подразделениям", – заключил Зулхаиров.
Немного ранее сообщалось, что в Казахстане за три дня выявили около 4 тысяч нарушений во время профилактических рейдов. Об этом можно узнать тут.