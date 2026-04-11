Общество

На сколько процентов снизился уровень преступности в Казахстане, рассказали в МВД

МВД, уровень преступности, преступления , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 09:46
По данным МВД РК, с начала 2026-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности снизился на 9% или на 2150 преступлений. Снижение отмечено по всем основным категориям преступлений, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации ведомства, сократилось число преступлений, совершенных рецидивистами, несовершеннолетними, в состоянии опьянения, в общественных местах и в быту.

При этом повышена раскрываемость по всем категориям преступлений.

"Достигнуто снижение интернет-мошенничеств. Выросла раскрываемость данного вида преступления. Сократилось число афер, связанных со взломом аккаунтов, криптовалютами, онлайн-займами и фиктивными интернет-ресурсами", – отмечают в МВД.

Вместе с тем пресечено более 3,6 млн административных правонарушений, что позволило предупредить их перерастание в тяжкие преступления. В рамках принципа "Таза Қазақстан" выявлено свыше 722 тыс. правонарушений, ликвидировано более 3 тыс. несанкционированных свалок.

В сфере дорожной безопасности пресечено более 3 млн нарушений ПДД, что способствовало снижению числа погибших и травмированных в ДТП.

В МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2026 года. Как сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов, ключевым ориентиром работы остается принцип "Закон и Порядок".

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
