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Общество

Казахстанцев предупредили об увеличении случаев мошенничества с онлайн-доставкой

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 17:15 Фото: freepik
В Центре прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности предупредили об участившихся фактах мошенничества, связанных с онлайн-доставкой товаров, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2025 года Казахстан вошел в число лидеров на пространстве СНГ по объему онлайн-шопинга. По данным онлайн-сервиса "CEOWORLD", доля покупок казахстанцев через электронные площадки составила 32%.

В Генпрокуратуре заявили, что на фоне роста популярности онлайн-покупок активизировались мошенники. Они звонят казахстанцам, представляясь курьерами, сотрудниками службы доставки или работниками интернет-магазинов и популярных маркетплейсов. Мошенники сообщают о якобы оформленной на имя жертв доставке товара.

"В ходе разговора злоумышленники могут назвать данные клиента и сообщают, что для получения заказа, подтверждения доставки товара или отмены заказа в системе маркетплейса необходимо продиктовать код, поступивший в SMS-сообщении. Если гражданин поясняет, что не ожидает доставку или не совершал онлайн-покупок, мошенники оказывают на него психологическое давление: сообщают о якобы платном хранении товара на складе, штрафе за отказ от заказа либо необходимости срочно подтвердить отмену доставки". Пресс-служба Генпрокуратуры

Сообщив код из SMS, мошенники получают доступ к управлению аккаунтами. В дальнейшем они могут похитить деньги, а также оформить онлайн-кредиты.

В Генпрокуратуре напомнили, что сотрудники маркетплейсов, служб доставки и банков не запрашивают коды из SMS по телефону, в том числе для подтверждения доставки товара.

Казахстанцев попросили быть бдительными и соблюдать меры предосторожности:

  • не сообщать никому коды из SMS-сообщений;
  • при возникновении подозрений прервать разговор, самостоятельно связаться с маркетплейсом по официальным каналам;
  • при наличии признаков мошенничества незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
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Редакция Zakon.kz
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